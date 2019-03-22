22 марта 2019 года

СМИ просят разобраться с ситуацией вокруг предприятий Амура

Издание «Наш регион – Дальний Восток» опубликовало интервью с главами Николаевского района Хабаровского края и Иннокентьевского сельского поселения о ситуации с рыбопромышленными предприятиями и прокуратурой.

В феврале Fishnews опубликовал статью «Предприятия Амура жалуются на прессинг»: о возможной полной остановке работы крупных рыбопромышленных компаний в Хабаровском крае.

Ситуация получила развитие в материалах СМИ. Как сообщает газета «Наш регион – Дальний Восток», «ситуация в Николаевском районе остается напряженной, и опасность закрытия градообразующих рыбопромышленных предприятий по-прежнему существует». Издание указывает на многочисленные рейдовые мероприятия и внеплановые проверки, организованные прокуратурой и фактически парализовавшей деятельность градообразующих рыбопромышленных предприятий в селах Иннокентьевка и Чныррах.

В материале кратко приводится позиция руководства Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры – в том числе о том, что восемь рыбопромысловых участков в Амурском лимане были сформированы с нарушениями.

«(…) Мы хотели опубликовать материал о том, насколько эффективно Амурская бассейновая природоохранная прокуратура во главе со своим не так давно назначенным руководителем решает сложные задачи по охране ВБР. Но когда стали разбираться в проблеме, вырисовалась принципиально другая картина», – сообщает автор статьи. Он приводит мнения с территорий – интервью с главой Николаевского района Анатолием Леоновым и главой Иннокентьевского сельского поселения Светланой Гофмайстер.

«Не стану углубляться в юридические тонкости, поскольку не являюсь сотрудником надзорных ведомств или правоохранительных органов. Это не моя компетенция. Для меня очевидно одно: еще в советскую эпоху именно на этих рыбопромысловых участках, к которым только сейчас возникли претензии прокуратуры, в нашем районе велась рыбопромышленная деятельность. Причем велась достаточно активно», – цитирует издание Анатолия Леонова. Он также указал на то, что РПУ были закреплены за компаниями по закону и на основании научных данных.

Глава муниципалитета обратил внимание на то, что «почему-то проверки природоохранной прокуратуры вначале касались только компаний ООО РПК «Восточное» и ООО «Восточный рыбокомбинат», несмотря на то, что на территории нашего района работают множество организаций, занимающихся рыболовством». По мнению главы района, ликвидация ведущих отраслевых организаций может привести к социальной катастрофе. Его мнение разделила и руководитель сельского поселения.

Fishnews