22 марта 2019 года

Фолклендские острова хотят свою «рыбную» сделку с ЕС

Власти Фолклендских островов заявили, что после Brexit проведут переговоры с Евросоюзом. Эта заморская территория Великобритании намерена заключить отдельное соглашение в области рыболовства.

Разрыв отношений между Соединенным Королевством и ЕС может привести к кризису рыболовства на Фолклендских островах. Львиная доля рыбы с архипелага поставляется в Европу беспошлинно благодаря членству в Евросоюзе, пишет Daily Express. Развитием ситуации также обеспокоены 24 промысловых судна под флагом Испании: Brexit без сделки может заставить их покинуть воды заморской территории Великобритании.

Глава Департамента природных ресурсов правительства Фолклендских островов Теслин Баркман, ответственная за подготовку территории к Brexit, заявила местной газете Penguin News о том, что властям архипелага надо провести собственные переговоры о будущих отношениях с ЕС. Хотя переговоры Великобритании и Евросоюза еще идут, Теслин Баркман надеется, что в будущем не возникнет проблем по проведению отдельных переговоров между Евросоюзом и Фолклендскими островами.

Сейчас отношения между архипелагом и ЕС регулируются отдельно от остальной Великобритании на основе Решения об ассоциации с заморскими территориями. Благодаря этому документу Фолклендские острова ведут с Евросоюзом беспошлинную торговлю, сообщает корреспондент Fishnews. Однако в случае Brexit сотрудничество, основанное на этом Решении, будет разорвано. Островам, как и всему Соединенному Королевству, придется торговать с Европой в соответствии с правилами ВТО. А это значит, что на ввозимые товары может быть наложена пошлина в размере от 6 до 20%.

В 2018 г. правительство Фолклендских островов уже выступало с заявлением о том, что выход из ЕС без сделки будет иметь катастрофические последствия. И не только для рыбной отрасли архипелага (94% уловов фолклендские рыбаки поставляют в ЕС через испанские порты), но и для заморской территории в целом – рыболовство обеспечивает 40% финансовых поступлений в казну региона.

Fishnews

