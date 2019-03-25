25 марта 2019 года

Байкальскую нерпу не дали выселить

В Бурятии природоохранная прокуратура выявила и пресекла нарушения при предоставлении лесного участка общине эвенков. Эти земли находятся в границах ООПТ и являются лежбищем «краснокнижной» байкальской нерпы.

Нарушения на территории федерального заказника «Фролихинский» вскрыл северобайкальский межрайонный природоохранный прокурор. Проверка выявила, что агентство лесного хозяйства республики выделило в аренду участок эвенкийской территориально-соседской общине «Иты» для рекреационной деятельности. При заключении договора не учли, что положение о заказнике запрещает осуществление рекреационной деятельности за пределами специально предусмотренных для этого мест.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, спорный земельный участок расположен на мысе Лаканда. Там на прибрежных камнях находится лежбище байкальской нерпы, вмещающее до 30 особей одновременно. Это эндемик Байкала, внесенный в Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов. На лежбище нерпа находится в течение всего периода открытой воды. Во время интенсивного движения судов вблизи мыса, а также посещения туристами, численность животных на лежбище резко снижается, отметили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре указали на то, что рекреационная деятельность на выделенном общине участке могла привести к утрате привычного места обитания нерпы и уничтожению «краснокнижных» растений.

Природоохранный прокурор оспорил договор аренды в судебном порядке, сделку признали недействительной. На ответчика возложили обязанность освободить лесной участок от строительных материалов. Решение суда вступило в законную силу и исполнено, нарушения устранены.

Fishnews