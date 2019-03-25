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Ученые Соединенных Штатов провели новое исследование о влиянии глобального потепления на популяции рыб и продуктивность промысла

Изменения климата затронули рыбные запасы

Ученые Соединенных Штатов провели новое исследование о влиянии глобального потепления на популяции рыб и продуктивность промысла. Специалисты выяснили, на какие рыбные регионы климатические изменения повлияли сильнее.

Результаты исследования опубликованы в журнале Science. Оно охватывает популяции 124 видов, или около одной трети всех фиксируемых уловов планеты. Как сообщает корреспондент Fishnews, специалисты сравнили данные о состоянии запасов с изменением температуры Мирового океана в результате глобального потепления. Выяснилось, что оно негативно влияет на 8% популяций и положительно – на 4%.

Ученые установили, что большое значение в изменении численности рыб играет географическое положение. Популяции различных видов в одном регионе, как правило, реагировали на глобальное потепление одинаково.

Одинаковая реакция на него была и представителей одного семейства. По мнению специалистов, это связано с тем, что у рыб из одного семейства обычно схожий жизненный цикл. Он дает похожие преимущества и уязвимости, которые могут проявляться в ходе увеличения температуры воды.

В результате исследования ученые обнаружили, что в период с 1930 по 2010 гг. произошло большое сокращение продуктивности промыслов в Японском и Северном морях, у побережья Испании, в зоне действия течения Куросио, экорегионах Кельтско-Бискайского шельфа. Успешнее рыбалка стала в водах Ньюфаундленда и Лабрадора, Балтийском море, Индийском океане и на Северо-Востоке США.

Хотя изменение продуктивности рыболовства пока невелико в глобальном масштабе, наблюдается большое расхождение по регионам, отмечает портал Futurity. Так, в Восточной Азии специалисты увидели наиболее ощутимые перемены, связанные с эффектом потепления: продуктивность промыслов здесь снизилась в диапазоне от 15 до 35%.

Проведенное исследование показывает важность учета эффекта от изменения климата в управлении рыболовством. По мнению команды американских специалистов, необходимо разрабатывать новые инструменты для оценки размера популяций, новые стратегии для определения лимитов, принимая во внимание изменение продуктивности промыслов. Также нужно заключать новые соглашения для обмена ресурсами между регионами планеты, выигрывающими и проигрывающими от глобального потепления.

Ученые считают, что предотвращение перелова должно стать важнейшей частью реакции мирового сообщества на угрозу изменения климата для рыболовства. По словам, экспертов, превышение допустимых объемов добычи делает популяции уязвимее к эффекту потепления. А оно, в свою очередь, препятствует восстановлению переловленных популяций.

Напомним, весной прошлого года о влиянии климатических изменений на экосистемы Берингова и Японского морей рассказали специалисты ТИНРО.

Fishnews
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