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Волга в границах Волгоградской области. Фото Alexxx1979 («Википедия»)

РВУ под Волгоградом предлагают со стартовой ценой в 77 миллионов

Волго-Каспийское теруправление Росрыболовства выставило на торги пять рыбоводных участков в Светлоярском районе Волгоградской области. Стартовая цена этих РВУ составляет от 24 тыс. до 76,9 млн рублей.

Согласно аукционной документации, площадь участков – от 3 га до 10,1 тыс. га. Как сообщает корреспондент Fishnews, РВУ предоставляются на 25 лет в обособленное водопользование для индустриальной и пастбищной аквакультуры.

Четыре РВУ расположены непосредственно на Волге, а пятый, самый обширный, представляет собой акваторию лимана Суходол. Минимальный ежегодный объем выращивания гидробионтов на этом участке с начала второго цикла – 1615 тонн.

Заявки принимаются до 23 апреля, торги предполагается провести 29 апреля в Астрахани.

Fishnews
НазадМетки: аквакультураросрыболовство
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