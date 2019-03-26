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В результате браконьерства синеперый тунец отнесен к вымирающим видам. Фото Takashi Hososhima («Википедия»)

Ирландия рискует поплатиться за синеперого тунца

Ирландские чиновники совершенно не контролируют своих рыбаков, ведущих незаконный промысел вымирающего синеперого тунца, пишет британская The Times. По информации издания, республике грозят штрафные санкции Евросоюза.

В своей статье The Times ссылается на еще не опубликованный доклад Европейской комиссии по результатам проведенного год назад аудита. Согласно этому документу, ирландские рыбаки добывают и продают синеперого (или голубого) тунца в нарушение правил ЕС. А чиновники республики не предпринимают никаких мер для исправления ситуации, тем самым ставя остальные страны ЕС в неравные условия.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ирландские рыбаки не имеют права вести целевую добычу синеперого тунца, однако ежегодно получают квоту в 60 тонн на приловы. При этом если тунец был пойман живым, его нужно как можно быстрее и осторожнее выпустить в море. Оставлять эту рыбу на борту можно лишь в том случае, если она уже погибла в процессе промысла.

Если республика не предпримет срочных мер по пресечению тунцового браконьерства, доклад может повлечь для страны серьезные штрафные санкции, отмечает The Times.

Это не первый случай, когда регулирование рыболовства в Ирландии становится предметом критики Еврокомиссии. В начале марта появилась информация о результатах аудита пелагического промысла, проверка выявила слабость контроля над добычей макрели, сельди и путассу. В частности, чиновники ЕС указывают на неадекватность мер в отношении нарушителей - они часто остаются вовсе безнаказанными.

Ранее Ирландия уже попадала в число стран-нарушителей (по пелагическим видам) и подвергалась сокращению лимитов вылова в качестве наказания.

Fishnews
НазадМетки: браконьерство
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