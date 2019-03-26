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В Хабаровске прошла акция протеста рыбаков против действий Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры

Амурские рыбаки потребовали перестать кошмарить бизнес

Работники двух крупных рыбопромышленных предприятий – резидентов ТОР «Николаевск» в Хабаровском крае – провели акцию протеста против прессинга со стороны Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

Пикет работников ООО «РПК «Восточное» (село Иннокентьевка) и ООО «Восточный рыбокомбинат» (поселок Чныррах) прошел в центре Хабаровска рядом со зданием прокуратуры. Как сообщил Fishnews организатор акции, директор РПК «Восточное» Алексей Решетов, в пикете участвовали от 60 до 80 сотрудников предприятий. Протестующие держали плакаты: «Господин Саблин (амурский бассейновый природоохранный прокурор – Fishnews)! Хватит кошмарить бизнес!», «Чем мешают Саблину предприятия Николаевского района», «Проверять береговые заводы удобно», «А может у массовых проверок есть заказчик?» и другие.

Как отметил Алексей Решетов, во время пикета со стороны Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры к участникам акции никто не вышел и поговорить не попытался.

«В настоящее время Амурская бассейновая природоохранная прокуратура сообщила в правительство Хабаровского края и Федеральное агентство по рыболовству о том, что на нескольких рыбопромысловых участках якобы с нарушением закона за последние 6 лет выловлено 7 тыс. тонн рыбы с ущербом 5-7 млрд рублей, – рассказал директор компании. – Как и в прошлом году, они прочитали правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна так, как им хотелось». Алексей Решетов предположил, что в дальнейшем прокуратура, вероятно, попытается взыскать заявленный ущерб.

Директор РПК «Восточное» сообщил также, что из-за позиции прокуратуры у его предприятия возникли сложности с оформлением разрешений на вылов в Амурском теруправлении Росрыболовства.

Fishnews

  • В Хабаровске прошла акция протеста рыбаков против действий Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры
  • В Хабаровске прошла акция протеста рыбаков против действий Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры
  • В Хабаровске прошла акция протеста рыбаков против действий Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры
  • В Хабаровске прошла акция протеста рыбаков против действий Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры
  • В Хабаровске прошла акция протеста рыбаков против действий Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры
  • В Хабаровске прошла акция протеста рыбаков против действий Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры
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