26 марта 2019 года

Пруд-подарок вернули государству

В Ульяновской области прокуратура добилась возврата в федеральную собственность незаконно приватизированного пруда. Представители надзорного ведомства указали, что этот водоем не является замкнутым и связан с Волгой.

Летом 2015 г. житель поселка Майна оформил в собственность пруд площадью более 240 тыс. кв. м в селе Волостниковка. Водоем был подарком супруги, купившей его как недвижимость у ЗАО «Тетюшское», сообщили Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры.

Однако представители надзорного ведомства указали, что пруд не является изолированным водным объектом, а имеет гидравлическую связь по рекам - Волостниковке, далее Сельди, затем Свияге - с Волгой. Такие объекты могут находиться только в федеральной собственности. В прокуратуре также отметили, что Свияга является водным объектом рыбохозяйственного значения высшей категории.

Районный прокурор направил в суд иск о признании недействительными всех сделок в отношении пруда, а также о признании отсутствующим права собственности закрытого акционерного общества на этот водный объект.

Иск был удовлетворен, решение суда вступило в законную силу.

Fishnews