26 марта 2019 года

Каспийская белорыбица нуждается в большей помощи

Волжско-Каспийский филиал ВНИРО предлагает возобновить зимнюю заготовку производителей белорыбицы. Таким образом планируется увеличить масштабы искусственного воспроизводства ценной «краснокнижной» рыбы.

Белорыбица является уникальным представителем каспийской ихтиофауны и одной из немногих рыб, мигрирующих на нерест в зимний период. Сейчас популяция находится в критическом состоянии. Браконьерство и недостаточные объемы искусственного воспроизводства привели к угрозе исчезновения ценного вида.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Волжско-Каспийского филиала ВНИРО, оценку нерестового стада белорыбицы проводят ежегодно в период зимне-весенней и осенней миграции производителей к местам размножения на тоневом участке «Глубокая» реки Бахтемир. Ученые оценивают величину прилова при промысле полупроходных и речных рыб, возрастную структуру, размерно-весовой и половой состав популяции.

Специалисты констатируют, что в последние годы прослеживается снижение длины и массы наиболее многочисленных в уловах 4-7-летних особей рыбы. При этом, как отмечают ученые, уже несколько лет подряд не встречаются 9-летние производители. Это свидетельствует о сокращении нерестового запаса белорыбицы в Волго-Каспийском бассейне.

Для искусственного воспроизводства этого второго по ценности после осетровых вида рыб остро не хватает производителей, обращают внимание специалисты. В КаспНИРХ считают, что необходимо расширить ареал заготовки производителей, увеличить количество тоневых участков и возобновить зимнюю заготовку, поскольку более 70% производителей этого вида рыб совершают нерестовую миграцию зимой. Таким образом планируют увеличить масштабы искусственного воспроизводства.

Fishnews