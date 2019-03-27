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Злоумышленник похитил икры на сумму свыше 200 тыс. рублей. Фото с сайта http://www.fullhdoboi.ru

«Икорного» угонщика поймали на Колыме

В Магаданской области у ИП похитили автомобиль с мороженой икрой на сумму свыше 200 тыс. рублей. Злоумышленника задержали, им оказался работник предприятия.

21 марта в полицию Магадана обратилась жительница областного центра. Женщина рассказала, что является индивидуальным предпринимателем и минувшей ночью у нее угнали автомобиль и похитили свежемороженую икру лососевых видов рыб.

Оперативники начали розыск предполагаемого злоумышленника. Подозреваемым стал работник рыбообрабатывающего производства, ранее судимый магаданец.

Спустя несколько часов автомобиль нашли на территории Тенькинского городского округа – на расстоянии около 270 км от областного центра. В салоне иномарки полицейские обнаружили 5 контейнеров с похищенной икрой весом 28 кг каждый, сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.

Угонщика доставили в Магадан, мужчина дал признательные показания. Заявительница охарактеризовала злоумышленника как хорошего работника, его поступок стал неожиданностью для предпринимательницы. Транспортное средство и похищенная икра, общим весом 140 кг и стоимостью почти 220 тыс. рублей, изъяты и переданы законной владелице.

Возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем) и частью 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). Фигурант находится под подпиской о невыезде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Fishnews
НазадМетки: икрамагаданская областьуголовное дело
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