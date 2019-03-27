27 марта 2019 года

Перуанские морепродукты ждут в России

Перу намерена увеличить экспорт продуктов питания на рынок РФ. По мнению Россельхознадзора, хорошие перспективы сохраняются для консервированных моллюсков и ракообразных республики.

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт провел переговоры с заместителем министра внешней торговли Перу Сайури Байоной.

Сейчас республика экспортирует в Россию в том числе рыбу и креветки. Всего в денежном выражении в 2018 г. перуанцы поставили в РФ продукции на 127,8 млн долларов, увеличив показатели прошлого года на 30%.

Сергей Данкверт заявил, что по итогам нынешнего года импорт из Перу может достичь 150 млн долларов. При этом по многим товарным позициям сохраняются хорошие перспективы для увеличения объема поставок – в частности, по консервированным моллюскам и ракообразным, отметил глава ведомства.

На встрече обсудили возможность расширения перечня компаний, имеющих право экспортировать в Россию рыбную продукцию. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, ведомство по предложению перуанской стороны сможет провести инспектирование в текущем году.

Россельхознадзор выразил готовность продолжить практику, начатую в 2014 г., – обучение инспекторов центрального и регионального офисов компетентного ведомства Перу, специалистов испытательных лабораторий и рыбоперерабатывающих предприятий ветеринарному законодательству России и ЕАЭС. Проведение семинаров может быть приурочено к предстоящей инспекции.

Перуанская сторона планирует принять участие в Международном рыбопромышленном форуме, который пройдет совместно с третьей международной выставкой рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге в июле, а также представить свою продукцию на World Food Moscow в сентябре.

Fishnews