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В магазины провинции Фуцзянь поступило более 20 тонн карельской рыбопродукции. Фото пресс-службы правительства республики

Рыба Карелии пришлась по вкусу китайцам

Более 20 тонн рыбной продукции Карелии экспортировали в китайскую провинцию Фуцзянь. Республика планирует увеличить объемы и расширить ассортимент таких поставок.

Заместитель главы Карелии – постоянный представитель республики при президенте Владимир Тимофеев провел в Китае встречу с руководством Управления государственными активами в провинции Фуцзянь и группой компаний развития «Хэнъи».

«Закуплено более 20 тонн карельской рыбной продукции, которые поставлены в магазины нашей компании. Сочетание продаж карельской продукции с китайскими продуктами позволяет разнообразить потребительский рынок для покупателей. Есть заинтересованность в новых поставках», – рассказал председатель правления ООО «Управление государственными активами в провинции Фуцзянь» Линь Шэн.

Владимир Тимофеев тоже отметил, что за неполный год в двухсторонних отношениях российского региона и китайской провинции произошли серьезные сдвиги. «Мы перешли от переговоров к реализации конкретных проектов. Но впереди у нас большие задачи, и есть уверенность, что благодаря достигнутым договоренностям и совместным усилиям мы успешно осуществим наши планы по увеличению объемов и расширению ассортимента поставляемой на китайский рынок карельской продукции», − заявил заместитель главы Карелии.

Стороны обсудили планы по развитию торгово-экономического сотрудничества регионов и наметили конкретные шаги на ближайшую перспективу. Следующие встречи решили провести в июне в Карелии и в сентябре в провинции Фуцзянь.

Fishnews

  • В магазины провинции Фуцзянь поступило более 20 тонн карельской рыбопродукции. Фото пресс-службы правительства республики
  • Представители Карелии и республики Фуцзянь обсудили поставки рыбопродукции. Фото пресс-службы правительства республики
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