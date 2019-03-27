27 марта 2019 года

Регионы готовятся к Всероссийской конференции рыбаков

Важнейшие для отрасли темы планируется рассмотреть на Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса. Отраслевые объединения в прибрежных регионах собираются 27 и 28 марта обсудить участие в масштабном мероприятии.

Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса состоится в Москве 16 апреля. Для участия в масштабном отраслевом мероприятии нужно пройти онлайн-регистрацию до 1 апреля. Анкета для регистрации размещена по адресу https://fish2019.orgpoint.vip/

Организаторы конференции – ВАРПЭ, Общероссийское объединение работодателей рыбной отрасли, ЦК Российского профсоюза работников рыбного хозяйства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на мероприятии предполагается обсудить ключевые для отрасли темы, а также перспективы ее развития.

Отраслевые объединения в регионах сейчас обсуждают работу на конференции. 27 марта этот вопрос будет рассматриваться на заседании правления Союза рыбопромышленников Севера, а 28 марта – на заседании президиума Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки.

На заседании рассмотрят выполнение Резолюции V Съезда работников рыбохозяйственного комплекса, а также темы, которые нужно вынести на апрельскую конференцию, рассказали в Союзе рыбопромышленников Камчатки.

Fishnews

