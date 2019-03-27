27 марта 2019 года

«Эскиз» законопроекта об ЭПЖ выложили в интернет

Нормативно-правовую базу для полноценного внедрения электронного промыслового журнала планируется сформировать до начала 2020 г. Концепция проекта федерального закона об ЭПЖ уже доступна для ознакомления.

На базе Владивостокского филиала Центра системы мониторинга рыболовства и связи прошло совещание по ключевые аспектам введения электронного промыслового журнала, сообщает корреспондент Fishnews. По словам начальника ЦСМС Артема Вилкина, в нынешнем году предполагается создать нормативно-правовую базу для внедрения ЭПЖ.

«Я думаю, в этом году мы подойдем к тому, чтобы с 1 января 2020 года начать полноценную, отрегулированную нормативными документами, эксплуатацию электронного промыслового журнала», – отметил Артем Вилкин.

Он рассказал, что в настоящее время готовится к внесению в Госдуму проект поправок в федеральное законодательство, предусматривающих внедрение ЭПЖ. «Мы ожидаем, что уже в этом году этот законопроект превратится в федеральный закон, – подчеркнул руководитель Центра. – Однако с момента вступления закона в силу будет предусмотрен переходный от полугода до года».

Концепция закона предусматривает, что электронный журнал нужно будет использовать на судах, которые в обязательном порядке оснащены ТСК, сообщил Артем Вилкин. Он добавил, что в случае с остальными судами, а также промыслами без использования флота можно будет вести либо ЭПЖ, либо бумажный журнал.

К настоящему времени текст концепции проекта закона выложен на сайте ЦСМС.

«Мы не ручаемся, что это последняя редакция законопроекта, он может измениться к моменту опубликования на портале проектов нормативно-правовых актов regulation.gov.ru, – обратил внимание Артем Вилкин. – Мы надеемся, что туда документ попадет в ближайшее время».

Начальник Центра подчеркнул, что поступившие в ЦСМС замечания к проекту не носят критического характера. «В любом случае концептуально текст не изменится», – заверил Артем Вилкин.

Fishnews