28 марта 2019 года

Прибрежье Испании заполоняет голубой краб

Голубой краб активно распространяется у средиземноморского побережья Испании. Всеядный эмигрант сокращает запасы местных беспозвоночных, однако и сам стал ценным промысловым ресурсом.

Исходный ареал голубого краба (Callinectes sapidus) - атлантическое побережье Северной и Южной Америки. В дельте реки Эбро, протекающей в провинции Таррагона на северо-востоке Испании, этот вид был впервые замечен в 2012 г. Предполагают, что краб попал туда в балластных цистернах судов, пришедших из США.

Природные условия на новом месте очень подошли вселенцу, пишет The Guardian. Самкам синего краба нужна и пресная, и соленая вода для завершения репродуктивного цикла. Они откладывают до 8 млн икринок 18 раз в течение двух лет. Кроме того, в дельте Эрбро много моллюсков, как диких, так и аквакультурных – этими беспозвоночными с удовольствием питается завезенный краб. По словам главы ассоциации рыбаков города Сан-Карлос-де-ла-Рапита Хуана Балаге, особи инвазивного вида пожирают все на своем пути, в результате сократились уловы местного краба и моллюсков.

В 2018 г. в дельте Эбро выловили 53 тонны вселенца общей стоимостью 136 тыс. евро. Теперь здесь ежедневно добывают около 1 тонны, сообщает корреспондент Fishnews.

Местные рыбопромышленники не против американского мигранта, пока его добыча приносит прибыль. По словам Хуана Балаге, на рынке Таррагона на голубого краба есть спрос. Его уже используют как компонент некоторых блюд из риса и морепродуктов, являющихся визитной карточкой региона.

Между тем голубой краб успешно заселяет и южное побережье Средиземноморья, в особенности Туниса. Впервые этот вид был замечен в водах республики в 2014 г. По информации Министерства сельского хозяйства страны, за первые семь месяцев 2018 г. тунисские рыбаки выловили 1450 тонн голубого краба общей стоимостью около 3 млн евро. Большая часть уловов отправляется в замороженном виде в Азию.

Первое время краболовы просили помощи у правительства для борьбы с вселенцем. Теперь же к нему относятся в Тунисе настолько бережно, что стараются не оказывать излишний промысловый пресс на популяцию.