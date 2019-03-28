Новости
Голубой краб широко распространился вдоль средиземноморского побережья Испании. Фото The Guardian

Прибрежье Испании заполоняет голубой краб

Голубой краб активно распространяется у средиземноморского побережья Испании. Всеядный эмигрант сокращает запасы местных беспозвоночных, однако и сам стал ценным промысловым ресурсом.

Исходный ареал голубого краба (Callinectes sapidus) - атлантическое побережье Северной и Южной Америки. В дельте реки Эбро, протекающей в провинции Таррагона на северо-востоке Испании, этот вид был впервые замечен в 2012 г. Предполагают, что краб попал туда в балластных цистернах судов, пришедших из США.

Природные условия на новом месте очень подошли вселенцу, пишет The Guardian. Самкам синего краба нужна и пресная, и соленая вода для завершения репродуктивного цикла. Они откладывают до 8 млн икринок 18 раз в течение двух лет. Кроме того, в дельте Эрбро много моллюсков, как диких, так и аквакультурных – этими беспозвоночными с удовольствием питается завезенный краб. По словам главы ассоциации рыбаков города Сан-Карлос-де-ла-Рапита Хуана Балаге, особи инвазивного вида пожирают все на своем пути, в результате сократились уловы местного краба и моллюсков.

В 2018 г. в дельте Эбро выловили 53 тонны вселенца общей стоимостью 136 тыс. евро. Теперь здесь ежедневно добывают около 1 тонны, сообщает корреспондент Fishnews.

Местные рыбопромышленники не против американского мигранта, пока его добыча приносит прибыль. По словам Хуана Балаге, на рынке Таррагона на голубого краба есть спрос. Его уже используют как компонент некоторых блюд из риса и морепродуктов, являющихся визитной карточкой региона.

Между тем голубой краб успешно заселяет и южное побережье Средиземноморья, в особенности Туниса. Впервые этот вид был замечен в водах республики в 2014 г. По информации Министерства сельского хозяйства страны, за первые семь месяцев 2018 г. тунисские рыбаки выловили 1450 тонн голубого краба общей стоимостью около 3 млн евро. Большая часть уловов отправляется в замороженном виде в Азию.

Первое время краболовы просили помощи у правительства для борьбы с вселенцем. Теперь же к нему относятся в Тунисе настолько бережно, что стараются не оказывать излишний промысловый пресс на популяцию.

Fishnews
  • Голубой краб широко распространился вдоль средиземноморского побережья Испании. Фото The Guardian
  • Самки голубого краба во время отлива в дельте реки. Фото The Guardian
    •
    НазадМетки: крабправительствосша
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    С чем связана кампания, развернутая вокруг крабового бизнеса?

    От первого лица

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Надеемся, что планку в 5 млн тонн удастся сохранить

    Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

    Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

    Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

    Рыбаки ждали стабильности

    Все материалы

    Интервью

    Президент компании Bering Yachts Алексей МИХАЙЛОВ

    Президент компании Bering Yachts

    Алексей МИХАЙЛОВ

    Bering Yachts: безопасность, комфорт и высокие мореходные качества

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

    Сергей РЯБЧЕНКО

    Рыбаки готовы к самоограничениям

    Руководитель группы компаний «Сайра» Василий САХАРНАЦКИЙ

    Руководитель группы компаний «Сайра»

    Василий САХАРНАЦКИЙ

    Сайра нас еще любит, но может и уплыть

    И.о. начальника Северо-Восточного филиала Главрыбвода Евгений ВИШНЯК

    И.о. начальника Северо-Восточного филиала Главрыбвода

    Евгений ВИШНЯК

    Мальки кеты – как маленькие детки

    Все интервью

    Личное мнение

    Старший советник программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России, кандидат биологических наук Константин ЗГУРОВСКИЙ

    Ст. советник программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России

    Константин ЗГУРОВСКИЙ

    Китам угрожают не только охотники

    Руководитель группы компаний «Сайра» Василий САХАРНАЦКИЙ

    Руководитель группы компаний «Сайра»

    Василий САХАРНАЦКИЙ

    Океанический промысел России убьют мифы

    Все материалы

    Крупным планом

    Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает. Фото РРПК

    Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает

    В рамках программы инвестиционных квот планируется развивать производство филе

    Программа инвестквот: практика ставит первые вопросы

    Береговой рыбоперерабатывающий завод «Восточного рыбокомбината»

    Предприятия Амура жалуются на прессинг

    Новый трал «Атлантика-1790» – настройка для различных условий промысла

    Тихий океан 2019. Ставрида

    Все материалы

    События

    На Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в Москве побывало почти 67 тыс. посетителей из 112 стран. Фото предоставлено организаторами

    «Продэкспо» все больше привлекает бизнес

    Компания «Альфа Лаваль» совместно с МГУ имени Невельского провели во Владивостоке семинар по использованию современных видов топлива

    Как защитить судовые двигатели от современного топлива

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.