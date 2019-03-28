28 марта 2019 года

Сотрудник рыбоохраны «порезвился» на реальный срок

Бывшего начальника рыбоохраны Ангаро-Байкальского теруправления Росрыболовства приговорили к 6 годам колонии за погоню со стрельбой из «травматики» и присвоение конфискованного омуля.

На скамье подсудимых оказался бывший начальник отдела государственного контроля, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания Ангаро-Байкальского теруправления.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе СКР по Республике Бурятия, 22 марта 2017 г. глава отдела вместе с подчиненными на служебном автомобиле приехал на побережье Байкала в местность «Рассыпная» возле села Гремячинск. Там сотрудники рыбоохраны увидели двигавшийся по льду озера автомобиль УАЗ. Начальник отдела решил задержать водителя для административного разбирательства. Сидевший за рулем УАЗа местный житель, увидев, что его преследует неизвестная машина без опознавательных знаков, испугался и ускорил движение. Тогда начальник отдела, явно превышая служебные полномочия, через открытое окно сделал несколько выстрелов из личного травматического пистолета и повредил преследуемый автомобиль, рассказали в региональном следственном комитете. После этого местный житель остановился. В его машине запрещенных предметов, незаконных уловов и запрещенных орудий добычи не обнаружили.

В тот же день начальник отдела и его подчиненные обнаружили в озере браконьерскую сеть со 159 омулями. По закону, изъятая рыба подлежит учету, хранению и дальнейшей реализации в пользу казны. Однако подсудимый решил забрать улов себе и сказал инспекторам, что сам составит необходимые документы и передаст омуля на хранение. По версии следствия, глава отдела заставил подчиненных погрузить рыбу в багажник автомобиля, а затем похитил ее.

Суд признал бывшего начальника отдела виновным в превышении должностных полномочий с применением оружия и мошенничестве с использованием служебного положения. Подсудимому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в 20 тыс. рублей. Также он на 2 года лишен права занимать руководящие должности в органах государственной власти. Приговор не вступил в законную силу.

Fishnews

