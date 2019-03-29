29 марта 2019 года

Правительство продлило госпрограмму по развитию рыбной отрасли

Обновлена государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса» - ее действие продлили до конца 2024 г.

Госпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса» изложена в новой редакции согласно постановлению правительства от 27 марта 2019 г. № 324. Документ размещен на Официальном интернет-портале правовой информации.

Цели программы – обеспечить переход от экспортно-сырьевого к инновационному типу развития, обеспечить выполнение Доктрины продовольственной безопасности по удельному весу отечественной рыбопродукции, обеспечивать конкурентоспособность российских рыбных товаров на внешнем и внутреннем рынках.

Подпрограмм по-прежнему остается восемь. Среди них – «Организация рыболовства», «Развитие аквакультуры», «Наука и инновации», «Охрана и контроль», сообщает корреспондент Fishnews.

Ответственный исполнительный госпрограммы – Министерство сельского хозяйства, соисполнитель – Росрыболовство.

Изменен объем бюджетных средств на реализацию программы в 2019 г. Сумма выросла с 11,672 млрд рублей до 13,842 млрд рублей. На 2020 г. предусмотрено финансирование в размере 13,524 млрд рублей, на 2021 г.- 12,207 млрд рублей. Объемы на 2022 г., 2023, 2024 г. – по 12,057 млрд рублей.

Fishnews