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Вопросы промышленного выращивания мидий и устриц обсудили на совещании в Керченском филиале АзНИИРХ. Фото пресс-службы АзНИИРХ

Черноморским марифермерам не хватает спата

Полностью запретить вылов диких мидий на некоторых акваториях Черного моря предложили местные марифермеры. Они обратили внимание на проблемы с посадочным материалом из-за сокращения естественных популяций моллюска.

В Керченском филиале АзНИИРХ прошло совещание по вопросам промышленного выращивания мидий и устриц на азово-черноморском побережье. В обсуждении приняли участие предприниматели, ученые, сотрудники теруправления Росрыболовства, представители органов власти Республики Крым и Краснодарского края.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ, от бизнеса поступило предложение на несколько лет запретить вылов мидий диких популяций на части акваторий Черного моря. Необходимость этой меры марифермеры объяснили сокращением естественных популяций моллюска, отсутствием маточных стад и, как следствие, посадочного материала.

Однако для введения такого ограничения необходимы веские обоснования и дополнительное изучение мест скоплений маточных популяций и распространения спата, обратили внимание в АзНИИРХ. Предпринимателей попросили направить в филиал конкретные предложения по районам запрета.

Участники совещания поддержали инициативу создания специализированного питомника по получению молоди устриц и камбалы-калкана, строительство которого планируется в поселке Яковенково в Крыму.

Fishnews

  • Вопросы промышленного выращивания мидий и устриц обсудили на совещании в Керченском филиале АзНИИРХ. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Вопросы промышленного выращивания мидий и устриц обсудили на совещании в Керченском филиале АзНИИРХ. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Вопросы промышленного выращивания мидий и устриц обсудили на совещании в Керченском филиале АзНИИРХ. Фото пресс-службы АзНИИРХ
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