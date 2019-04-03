03 апреля 2019 года

Иностранный краболов штурмовали с неба

В российских водах Японского моря пограничники задержали зарубежное судно, которое, по данным силовиков, незаконно добывало красного краба-стригуна. Так как капитан пытался скрыться, на борт беспарашютным способом высадили десант с вертолета.

Подняв из воды расставленные ловушки, правоохранители обнаружили в них 3195 особей живого краба, рассказали в Пограничной службе ФСБ России. Животных вернули в естественную среду обитания.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, предотвращенный ущерб превысил 2 млн рублей. Судно вместе с 22 членами экипажа доставили в Находку.

Fishnews