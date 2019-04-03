Иностранный краболов штурмовали с неба
В российских водах Японского моря пограничники задержали зарубежное судно, которое, по данным силовиков, незаконно добывало красного краба-стригуна. Так как капитан пытался скрыться, на борт беспарашютным способом высадили десант с вертолета.
Подняв из воды расставленные ловушки, правоохранители обнаружили в них 3195 особей живого краба, рассказали в Пограничной службе ФСБ России. Животных вернули в естественную среду обитания.
Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, предотвращенный ущерб превысил 2 млн рублей. Судно вместе с 22 членами экипажа доставили в Находку.
Fishnews