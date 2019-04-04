04 апреля 2019 года

Инспекторы из Кореи проверят камчатских поставщиков

Представители Министерства морских дел и рыболовства Республики Корея проведут инспекцию четырех российских рыбодобывающих предприятий. Визит в Камчатский край запланирован на 21-26 апреля.

Проверять будут компании, заинтересованные в экспорте продукции рыболовства в Южную Корею.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, иностранные специалисты планируют посетить четыре рыбодобывающих судна. Гости собираются оценить предоставляемые ветеринарным ведомством гарантии при включении новых предприятий в список одобренных для поставок в республику.

Fishnews