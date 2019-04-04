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За первый квартал 2019 г. российские рыбопромышленники добыли 1,33 млн тонн водных биоресурсов. Фото пресс-службы Росрыболовства

Россия подсчитала квартальный вылов

За период с января по март отечественные компании добыли 1,33 млн тонн водных биоресурсов - на 3% ниже уровня прошлого года. Прибавки отмечены в Дальневосточном и Волжско-Каспийском бассейнах, а также на промысле в заграничных водах.

По данным отраслевой системы мониторинга, в Дальневосточном бассейне общий объем добычи составил более 1 млн тонн. Это на 1,3% больше, чем на отчетную дату 2018 г. Вылов минтая составил 830,5 тыс. тонн, прибавка - 11,3 тыс. тонн. Трески поймано 42,8 тыс. тонн (+14,5 тыс. тонн). Сельди освоили 53,9 тыс. тонн, что ниже прошлогоднего уровня на 12,5 тыс. тонн.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в Северном бассейне выловили 129 тыс. тонн водных биоресурсов - на 38,8% меньше, чем за аналогичный период 2018 г. Промысел трески принес 100,9 тыс. тонн (-5 тыс. тонн), пикши - 16,1 тыс. тонн (-12,4 тыс. тонн).

В Западном бассейне уловы составили 27,23 тыс. тонн, что на 13,7% ниже уровня прошлого года. Шпрота добыли 18,4 тыс. тонн (-4,2 тыс. тонн), балтийской сельди - 8,11 тыс. тонн (+0,13 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне рыбаки освоили 20,3 тыс. тонн, на 13,5% меньше, чем за аналогичный период 2018 г. Хамсы поймали 16,5 тыс. тонн (-4,6 тыс. тонн), тюльки - 1,6 тыс. тонн (+ 0,6 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне уловы выросли более чем в два раза к уровню прошлого года: с 1,5 тыс. до 3,2 тыс. тонн. На промысле кильки добыли 0,05 тыс. тонн, что на 0,1 тыс. тонн ниже, чем на отчетную дату 2018 г. Вылов крупных и мелких частиковых видов принес 1,7 тыс. тонн (+ 1,5 тыс. тонн).

Российский промысел в зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана принес в общей сложности 141,2 тыс. тонн. Это на 32,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Fishnews

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НазадМетки: росрыболовство
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