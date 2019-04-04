04 апреля 2019 года

На оздоровление рек и озер добавили средств

Правительство внесло изменения в госпрограмму «Воспроизводство и использование природных ресурсов». Ее продлили и увеличили финансирование, в том числе на экологическое оздоровление и сохранение водных объектов.

Программа утверждена в новой редакции постановлением Правительства РФ от 28 марта 2019 г. № 347. В числе внесенных изменений - увеличение финансирования на 1,9 млрд рублей в 2019 г. и на 2,9 млрд рублей - в 2020 г., сообщает корреспондент Fishnews. Для подпрограммы «Использование водных ресурсов», предусматривающей мероприятия по экологическому оздоровлению водных объектов, финансирование увеличено на 2,7 млрд рублей в 2019 г. и 2,8 млрд рублей - в 2020 г.

Кроме того, госпрограмма продлена на 4 года – до 31 декабря 2024 г. На период 2021-2024 гг. предусмотрено общее финансирование в размере 220 млрд рублей, из них 102 млрд рублей – в рамках подпрограммы «Использование водных ресурсов».

Мероприятия в рамках приоритетных проектов «Оздоровление Волги» и «Сохранение уникальных водных объектов» предусматривались и в прежнем варианте госпрограммы, однако в новой редакции документа эти вопросы прописаны более детально. Так, в цели подпрограммы «Использование водных ресурсов» добавлен пункт: «улучшение экологического состояния р. Волги и обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги, сохранение к 2024 году не менее 98 уникальных водных объектов за счет восстановления и экологической реабилитации не менее 23,5 тыс. гектаров водных объектов, расчистки участков русел рек не менее 260 километров, а также очистки от мусора берегов и прибрежной акватории озер и рек, в том числе озер Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры».

Fishnews