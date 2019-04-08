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На Паратунском заводе используется автоматическая система подачи корма

Рыбоводы Камчатки готовятся к «выпускным»

На рыбоводных заводах Камчатского края приближается ответственный период – выпуски молоди. Корреспондент Fishnews побывал на Паратунском ЭПЛРЗ и увидел, как рыбу готовят к свободному плаванию.

Паратунский экспериментально-производственный лососевый рыбоводный завод – самый крупный на Камчатке. Работает в бассейне реки Паратунки в Елизовском районе. Производственная мощность ЛРЗ – около 17 млн экземпляров молоди.

Сначала вместе с ведущим рыбоводом завода Татьяной Стриженковой отправляемся в цех, где занимаются воспроизводством кижуча. Здесь установлены инкубаторы, а также 12 бассейнов. Вот и сама ценная молодь. В свободное плавание ее традиционно отправляют в июле. Рыбу выпускают при достижении плановой навески, для кижуча это 5 граммов. При этом отслеживается состояние окружающей среды – учитываются температурный режим, кормовая база для малька и другие факторы.

Наблюдаем за кормлением молоди. Этот процесс на заводе автоматизирован. Таймер установлен так, что корм подается в течение 5 секунд, затем на 25 секунд делается перерыв. Операторы-рыбоводы также кормят лосося вручную.

Дальше нам показывают станцию водоподготовки: сюда с водозаборного сооружения поступает вода, которая затем распределяется по цехам. На заводе применяют тепло геотермальной воды – это позволяет гибко управлять технологией разведения. Температурный режим специалисты отслеживают с помощью электронного табло.

Затем отправляемся в инкубационный цех для кеты и цех ее подращивания. Для этого вида тихоокеанских лососей на Паратунском ЭПЛРЗ установлено 58 бассейнов, кета – основной объект искусственного воспроизводства на Камчатке.

Молодь выпускают, когда она достигает навески в 1 грамм. Кетовые «выпускные» обычно проходят с середины апреля до мая.

На рыбоводных заводах Камчатки успешно осуществляется мечение молоди, отмечают в головной структуре – ФГБУ «Главрыбвод». На Паратунском ЭПЛРЗ используют термический метод, когда метка на отолитах оставляется за счет изменения температуры воды. Мечение помогает отследить результаты работы рыбоводов.

Совсем скоро у специалистов Паратунского завода начнется ответственный сезон «выпускных». Хотя с ходу сказать, какой период самый волнительный, нельзя. Важны все стадии процесса, отмечает Татьяна Стриженкова. Сама она в профессии уже 23 года. Работа для женщины непростая, но есть повод для гордости: рыбоводные заводы пополняют запасы лососевых – ресурса, который важен и для края, и для всего Дальнего Востока.

Fishnews

  • На Паратунском заводе используется автоматическая система подачи корма
  • В этом цеху специалисты Паратунского ЭПЛРЗ занимаются воспроизвоством кеты
  • Паратунский ЭПЛРЗ готовится к «выпускным»
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