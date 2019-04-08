08 апреля 2019 года

Краболовы Калифорнии согласились поберечь китов

В водах штата Калифорния краболовы закроют промысел 15 апреля – на три месяца раньше обычного. Такое решение приняли для защиты китов, которые часто запутываются в тросах ловушек.

Сокращение промыслового сезона – часть компромисса, достигнутого Центром биологического разнообразия и департаментом рыбных ресурсов и дикой природы Калифорнии.

В 2017 г. защитники природы подали иск против штата. «Зеленые» обвинили калифорнийские власти в том, что на крабовом промысле стали чаще запутываться в сетях и канатах киты и морских черепахи, находящиеся на грани уничтожения.

По предварительным подсчетам, в 2018 г. у западного побережья США обнаружили 45 застрявших в снастях китов, а в 2017 г. – 31 кита, пишет портал The Publics Radio. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), в период между 2000 и 2014 гг. в среднем у западного побережья страны в ловушках ежегодно запутывалось по 10 китов.

Соглашение между властями штата и правозащитниками предусматривает возможность более раннего прекращения добычи крабов – при обнаружении одного кита, запутавшегося в тросах крабовых ловушек, или двух китов, застрявших в других промысловых приспособлениях. Еще одна причина досрочного завершения сезона – присутствие 20 и более китов в акватории.

В 2020 и 2021 гг. сезон промысла дандженесского краба (Metacarcinus magister) закроется еще раньше – с 1 апреля в заливе Монтерей и вдоль побережья округов Мендосино и Сонома, сообщает корреспондент Fishnews.

Кроме ограничения по срокам добычи соглашение вводит новое требование – прикреплять к каждой крабовой ловушке специальный номер с информацией о владельце. По мнению Центра биологического разнообразия, именно ловушки с тросами являются главным источником китовых проблем. При этом новые правила промысла не коснутся краболовов, которые используют ловушки без тросов, департамент намерен поддерживать развитие бесканатных технологий лова.

Fishnews