08 апреля 2019 года

Семга Балтики не радует пополнениями

В Балтийском море уже давно не наблюдается значимой тенденции увеличения запасов атлантического лосося, отмечают в ГосНИОРХ. По мнению специалистов, эффективность заводского воспроизводства снизилась – возможно, из-за ухудшения природной кормовой базы.

В Санкт-Петербурге состоялось очередное заседание рабочей группы по балтийскому лососю и кумже Международного совета по исследованию моря (ИКЕС, ICES). Делегаты девяти стран обсудили данные о состоянии запасов красной рыбы, численности популяций, состоянии рыболовства (промышленного и рекреационного), а также уровне освоения квот в различных частях Балтийского моря.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Санкт-Петербургского филиала ВНИРО (ГосНИОРХ), общие уловы атлантического лосося в бассейне Балтийского моря в последние годы варьируются в пределах 1000-1300 тонн. В ГосНИОРХ отметили, что доля любительского вылова постоянно растет, сейчас она составляет около 30% от всего объема добычи.

Исследования показали, что в последние годы в северной части Балтийского моря (Ботническом заливе и Ботническом море) увеличивается численность природных популяций атлантического лосося (в основном в реках Швеции и Финляндии). В акватории Финского залива (подрайон 32 ИКЕС) в реках Эстонии, России и Финляндии численность лишь некоторых природных популяций незначительно повышается, а общий уровень естественного воспроизводства лосося в этой части Балтики можно охарактеризовать как стабильно невысокий.

Объемы выпусков заводской молоди странами бассейна Балтики остаются практически неизменными (4-5 млн экземпляров). В российской части Финского залива три рыбоводных завода (Невский, Нарвский и Лужский) ежегодно выпускают от 300 до 400 тыс. экземпляров (в 2018 г. – около 370 тысяч).

В ГосНИОРХ обратили внимание, что в Балтийском море на протяжении длительного периода не наблюдается значимой тенденции повышения запасов атлантического лосося, несмотря на выпуски большого количества заводской молоди. Обусловлено это не только низким уровнем естественного пополнения. По мнению специалистов, в последние годы эффективность заводского воспроизводства вида резко снизилась (по данным мечения). Это, вероятно, обусловлено ухудшением кормовой базы лосося в морской акватории.

Fishnews