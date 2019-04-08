08 апреля 2019 года

Для аукционов по «международке» выпустили методику

Минсельхоз утвердил новую методику формирования начальной цены при проведении аукционов по распределению долей квот вылова в районах действия международных договоров.

Методика утверждена приказом Минсельхоза России от 25 октября 2018 г. № 479. Новый документ должен прийти на смену приказу от 19 октября 2015 г. № 478 – напомним, что в 2017 г. в него были внесены существенные изменения. При расчетах тогда стал использоваться коэффициент удаленности районов промысла.

Как сообщает корреспондент Fishnews, коэффициент удаленности будет учитываться и сейчас. Он рассчитан для 25 районов действия соглашений и конвенций.

Новый приказ вступит в силу с 16 апреля.

Методику с приложениями смотрите в прикрепленном файле.

Fishnews