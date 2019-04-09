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В городе Зея Амурской области прошел фестиваль коинобори и воздушных змеев. Фото пресс-службы регионального правительства

Лососи взмыли в небо

В городе Зея Амурской области запустили 75 воздушных змеев в виде рыб. Здесь прошел фестиваль «Свободный полет», приуроченный к Международному году лосося.

Фестиваль коинобори и воздушных змеев организовал Зейский государственный природный заповедник совместно с Амурским филиалом Всемирного фонда дикой природы (WWF России).

«Свободный полет» проводится уже в шестой раз, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Амурской области. В этом году в фестивале, приуроченном к Международному году лосося, приняли участие около 400 жителей Зеи, в основном - семьи с детьми школьного и дошкольного возраста. Творческие коллективы приготовили концерт, WWF России - подарки. Участники мероприятия запускали в небо воздушных змеев, сделанных своими руками. Впервые горожане принесли коинобори - японские ветряные украшения. Традиционные коинобори имеют вид карпа, однако жители Зеи сделали «летающих» лососей.

«Если мы не будем сегодня решать проблему с перепромыслом лососевых, через четыре - пять лет наши реки останутся пустыми. Мы рискуем потерять дикого лосося, как его потеряли во многих странах мира. А я хочу покупать родную дикую кету, которая превосходит по биологической ценности выращенную в искусственных условиях семгу. Поэтому дальневосточные заповедники и Амурский филиал WWF делают все возможное, чтобы привлечь внимание к этой проблеме административные структуры», - отметила заместитель директора Зейского заповедника по экологическому просвещению Анна Калмыкова.

Fishnews

  • В городе Зея Амурской области прошел фестиваль коинобори и воздушных змеев. Фото пресс-службы регионального правительства
  • В городе Зея Амурской области прошел фестиваль коинобори и воздушных змеев. Фото пресс-службы регионального правительства
  • Жители Зеи запускали в небо воздушных змеев в виде рыб. Фото пресс-службы правительства области
  • Жители Зеи запускали в небо воздушных змеев в виде рыб. Фото пресс-службы правительства области
  • Жители Зеи запускали в небо воздушных змеев в виде рыб. Фото пресс-службы правительства области
  • В фестивале приняли участие около 400 жителей Зеи, в основном – семьи с детьми школьного и дошкольного возраста. Фото пресс-службы правительства области
  • Горожане приносили ветряные украшения, выполненные в виде «летающих» лососей. Фото пресс-службы правительства области
  • Горожане приносили ветряные украшения, выполненные в виде «летающих» лососей. Фото пресс-службы правительства области
  • В фестивале приняли участие около 400 жителей Зеи, в основном – семьи с детьми школьного и дошкольного возраста. Фото пресс-службы правительства области
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