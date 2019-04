09 апреля 2019 года

Нигерии помогут победить бедность рыбоводством

В нигерийском штате Борно ФАО реализует проект по созданию аквакультурных хозяйств. Таким образом планируется восстановить рыбную отрасль и бороться с бедностью в регионе, разоренном «Боко харам».

Продуктовая и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО ООН) выдает местным жителям наборы для организации аквакультурного производства. Проект рассчитан на четыре года и финансируется целевым фондом Евросоюза, пишет издание The Guardian.

По словам представителя ФАО в Нигерии Суффьяна Корома, активность радикальной исламистской организации «Боко харам» на северо-востоке государства подорвала рыболовство на озере Чад. Аквакультура позволит семьям вновь обрести самостоятельность и перестать нуждаться в гуманитарной помощи, считают в ФАО.

На начальной стадии реализации проекта комплекты получат 30 домохозяйств на территории местного управления Джере, сообщает корреспондент Fishnews. Семьям выдадут емкости для выращивания молоди, рыбные корма, мальков, водяные насосы и другое оборудование. Кроме этого, новоиспеченным аквафермерам организуют необходимое обучение.

Всего в 2019 г. ФАО намерена вовлечь непосредственно в рыбоводство 200 домохозяйств, возглавляемых мужчинами. Предполагается, что еще 100 домохозяйств, где управляют женщины, займутся рыбопереработкой и маркетингом.

Напомним, правительство страны планировало использовать аквакультуру и для возвращения к мирной жизни повстанцев из Движения за освобождение дельты Нигера, МЕНД (The Movement for the Emancipation of the Niger Delta, MEND). Бывших боевиков собирались обучать ведению бизнеса в сфере рыбоводства.

Fishnews