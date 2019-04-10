10 апреля 2019 года

Минтайщики переходят на сельдь

К 8 апреля в Охотском и Беринговом морях российские рыбопромышленники добыли 881,5 тыс. тонн минтая – на 3,7% больше, чем за отчетный период прошлого года. Сезон «А» завершен в Камчатско-Курильской, Западно-Камчатской и Северо-Охотоморской подзонах.

Промысловую обстановку обсудили на очередном заседании штаба охотоморской путины в Росрыболовстве. Совещание провел начальник управления организации рыболовства федерального агентства Андрей Космин.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР, основной промысел минтая велся в Охотском море, где добыто 852 тыс. тонн, остальные объемы приходятся на Берингово море.Тихоокеанской сельди освоили почти 55 тыс. тонн, что на 21% ниже уровня 2018 г.

В объединенных Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах специализированный лов минтая в зимне-весенний период прекращен с 1 апреля. Освоение общего допустимого улова составило 85%. В Северо-Охотоморской подзоне сезон «А» завершился 9 апреля. Тихоокеанский филиал ВНИРО (ТИНРО) давал прогноз, согласно которому на момент закрытия специализированного промысла минтая в этом районе выборка квоты составит около 92%. По всем трем подзонам за сезон «А» ученые ожидали освоение 88% ОДУ (против 85,4% годом ранее).

Заместитель руководителя координационной группы Юрий Омельченко с борта «Василия Каленова» доложил, что ледовая обстановка в районе экспедиции значительно улучшилась. Сейчас в Охотском море работает на разных объектах 171 рыбодобывающее судно.

На 8 апреля специализированным траловым ловом минтая в Охотском море занимались 85 судов. Еще 11 единиц флота ведут промысел креветки, 14 – краба, 26 – донно-пищевых объектов разными орудиями лова. До 12 судов снюрреводного лова периодически работали в прибрежной части Камчатско-Курильской подзоны и у Северных Курил. В район экспедиции подходят 25 судов для добычи краба.

На промысле сельди рыбаки работают в Западно-Камчатской подзоне: 23 судна – на добыче и одно – на приеме сырца. Ожидается, что из Северо-Охотоморской подзоны в этот район перейдет около 30 судов с добычи минтая. Кроме того, в ближайшее время, по мере освобождения ото льдов, сельдь можно будет добывать в южной части залива Шелихова.

В экспедиции находятся также 26 транспортов и 5 танкеров. За отчетный период в порты выгрузки отправились 13 транспортов различной емкости. Кроме того, работают три патрульных судна, безопасность мореплавания обеспечивает спасатель «Сибирский». Мониторинг промысла минтая в Охотском море осуществляли 15 научных наблюдателей Тихоокеанского, Камчатского и Магаданского филиалов ВНИРО. На промысле сельди планируется оставить четырех наблюдателей от ТИНРО.

По информации заместителя руководителя Тихоокеанского филиала ВНИРО Игоря Мельникова, на прошедшей неделе активизировались весенние процессы разрушения ледяного покрова в Охотском море. Ожидается, что 10-13 апреля в северо-восточных районах скорость дрейфа заметно снизится, гидрометеорологическая обстановка стабилизируется. С 14 апреля воздействие южных, юго-западных ветров существенно ускорит процесс таяния и сокращения площади западного ледяного массива.

«Обращаю внимание, что несмотря на активизацию весенних процессов разрушения ледяного покрова в Охотском море, ледовая обстановка остается сложной. В таких условиях необходимо особое внимание обратить на обеспечение безопасности мореплавания», – призвал Андрей Космин.

По информации Приморского теруправления Росрыболовства, средний уровень загрузки холодильников края составляет 44,3%. С начала года в западную часть страны отправили 25 ускоренных поездов с рыбной продукцией.

Fishnews