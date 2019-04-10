10 апреля 2019 года

За контрабанду артемии будут карать строже

Артемии и их цисты внесены в перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ. Таким образом, ужесточается наказание за незаконное перемещение этого рачка через границу.

Артемия живет в соленых озерах, где, как правило, не выживают другие организмы. Зимует рачок в виде цист, которые обладают высокой устойчивостью к изменениям окружающей среды. Это свойство, а также способность образовывать промысловые скопления, делают артемию привлекательной для заготовителей. Артемии признаны лучшим стартовым кормом для личинок рыб и ракообразных. Корма из цист используют при культивировании 85% морских организмов. Именно растущий коммерческий интерес к цистам рачка актуализировал вопросы его охраны.

В нашей стране артемию добывают в ряде сибирских регионов и на Азово-Черноморском бассейне. При этом каждый второй килограмм экспортируемых из России цист артемии имеет браконьерское происхождение, отмечали во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. Проведенное ВАРПЭ исследование показало, что фиктивное освоение и фиктивное выращивание цист артемии приобрели массовый характер, а оборот «серого» рынка этого рачка за период 2014-2016 гг. составил 1,6 млрд рублей. Президент ассоциации Герман Зверев отмечал, что введение уголовной ответственности за контрабанду артемии позволит значительно повысить налоговую отдачу подотрасли производства биоматериалов.

В перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса России артемии (в том числе на стадии цист) включена постановлением Правительства РФ от 5 апреля 2019 г. № 401, сообщает корреспондент Fishnews.

В статье 226.1 УК РФ прописано наказание за незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо государственную границу России с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. За это преступление предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до года или без такового. А если контрабанда совершена организованной группой, ее членам грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет или без такового.

Fishnews

