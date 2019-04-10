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Главный редактор интернет-портала Fishnews Маргарита КРЮЧКОВА

Fishnews всегда на связи

Удобная для читателей форма обратной связи появилась на сайте Fishnews: редакции можно оперативно отправить сообщение с помощью кнопки под публикацией.

Специальная функция для общения с читателями появилась на сайте Fishnews. По каждым материалом теперь можно увидеть голубую кнопку «Задать вопрос редакции». С ее помощью можно легко оставить сообщение для редакции.

– Общение с читателями – неотъемлемая часть нашей жизни. Письма помогают нам узнать, что волнует отрасль, получить отклик на наши публикации и собрать материал для новых статей, – рассказала главный редактор интернет-портала Fishnews Маргарита Крючкова.

Для того чтобы редакция могла связаться с читателем и точнее ответить на его вопрос, нужно указать ФИО, сферу деятельности, предприятие, должность, также адрес электронной почты (на него придет ответ). Все эти поля для заполнения автоматически открываются при нажатии на кнопку «Задать вопрос редакции».

Fishnews

Задать вопрос редакции
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Опрос

С чем связана кампания, развернутая вокруг крабового бизнеса?

От первого лица

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

«Крабовый гамбит»

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Надеемся, что планку в 5 млн тонн удастся сохранить

Все материалы

Интервью

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор компании АО «Дальрыбтехцентр»

Артем ШЕВЧЕНКО

«Дальрыбтехцентр» – инженерно-техническая площадка отрасли

Президент компании Bering Yachts Алексей МИХАЙЛОВ

Президент компании Bering Yachts

Алексей МИХАЙЛОВ

Bering Yachts: безопасность, комфорт и высокие мореходные качества

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Рыбаки готовы к самоограничениям

Руководитель группы компаний «Сайра» Василий САХАРНАЦКИЙ

Руководитель группы компаний «Сайра»

Василий САХАРНАЦКИЙ

Сайра нас еще любит, но может и уплыть

Все интервью

Личное мнение

Заслуженный работник рыбного хозяйства России, начальник Главрыбвода в 1987 – 1997 гг. Владимир ИЗМАЙЛОВ

Заслуженный работник рыбного хозяйства России, начальник Главрыбвода в 1987 – 1997 гг.

Владимир ИЗМАЙЛОВ

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Старший советник программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России, кандидат биологических наук Константин ЗГУРОВСКИЙ

Ст. советник программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России

Константин ЗГУРОВСКИЙ

Китам угрожают не только охотники

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Крупным планом

Рыбный рынок в Южной Корее

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Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает. Фото РРПК

Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает

В рамках программы инвестиционных квот планируется развивать производство филе

Программа инвестквот: практика ставит первые вопросы

Береговой рыбоперерабатывающий завод «Восточного рыбокомбината»

Предприятия Амура жалуются на прессинг

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На Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в Москве побывало почти 67 тыс. посетителей из 112 стран. Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» все больше привлекает бизнес

Компания «Альфа Лаваль» совместно с МГУ имени Невельского провели во Владивостоке семинар по использованию современных видов топлива

Как защитить судовые двигатели от современного топлива

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Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

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