10 апреля 2019 года

Fishnews всегда на связи

Удобная для читателей форма обратной связи появилась на сайте Fishnews: редакции можно оперативно отправить сообщение с помощью кнопки под публикацией.

Специальная функция для общения с читателями появилась на сайте Fishnews. По каждым материалом теперь можно увидеть голубую кнопку «Задать вопрос редакции». С ее помощью можно легко оставить сообщение для редакции.

– Общение с читателями – неотъемлемая часть нашей жизни. Письма помогают нам узнать, что волнует отрасль, получить отклик на наши публикации и собрать материал для новых статей, – рассказала главный редактор интернет-портала Fishnews Маргарита Крючкова.

Для того чтобы редакция могла связаться с читателем и точнее ответить на его вопрос, нужно указать ФИО, сферу деятельности, предприятие, должность, также адрес электронной почты (на него придет ответ). Все эти поля для заполнения автоматически открываются при нажатии на кнопку «Задать вопрос редакции».

Fishnews