11 апреля 2019 года

«Прибрежникам» Севастополя определили места выгрузки уловов

В Севастополе утвердили новый перечень мест выгрузки уловов и рыбной продукции при осуществлении прибрежного рыболовства. Постановление от 25 августа 2014 г. № 234 признается утратившим силу.

Постановление правительства Севастополя от 8 апреля 2019 г. № 208 определяет места выгрузки уловов водных биологических ресурсов, добытых при осуществлении прибрежного рыболовства, рыбной и иной продукции, произведенной из таких уловов на судах, в живом, свежем и охлажденном виде, на территории города. Документ вступит в силу в течение 10 дней с момента официального опубликования.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Севастополя, выгружать рыбу и рыбную продукцию севастопольские «прибрежники» смогут в том числе на причалах в Инкермане, в Балаклаве, грузового терминала «Камышовая» Севастопольского морского порта.

Полный текст постановления смотрите в прикрепленном файле.

Fishnews