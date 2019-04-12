12 апреля 2019 года

Водные участки в Крыму предлагают аквафермерам

Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства выставило на аукцион 21 рыбоводный участок в Республике Крым. Заявки принимаются до 17 мая.

По условиям торгов, срок пользования рыбоводными участками – 25 лет, сообщает корреспондент Fishnews. РВУ предоставляются как в совместное, так и в обособленное водопользование. Торги предполагается провести 23 мая в Ростове-на-Дону.

Большинство предложенных участков – это русловые пруды на ручьях и речках, есть также другие лоты – фрагменты рек и озер. Площадь – от 0,1 га до 158 га. РВУ расположены в Симферопольском, Кировском, Сакском, Черноморском и Джанкойском муниципальных районах.

Fishnews