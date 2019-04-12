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В правила рыболовства для Западного бассейна внесли изменения

Правила рыболовства для запада уточнили и дополнили

В правила рыболовства для Западного бассейна внесли изменения. Они касаются отчетности, приловов, запретных сроков и мест для промысла и любительской рыбалки.

Поправки утверждены приказом Министерства сельского хозяйства от 3 апреля 2019 г. № 163. Изменения вступят в силу с 22 апреля.

В частности, как сообщает корреспондент Fishnews, внесены уточнения по представлению сведений о вылове. Теперь допускается отклонение от предварительно заявленного капитаном веса каждого вида водного биоресурса или рыбо-, морепродукции на борту в пределах 5%. В пока еще действующей версии правил эти 5% относятся к общему весу продукции из ВБР на борту.

Также внесены корректировки по прилову речной и морской камбал при промысле шпрота и сельди в 26-м подрайоне ИКЕС, промысловому размеру трески в этой акватории.

На Ладожском озере и бассейнах впадающих в него рек теперь запрещено использовать донные тралы.

Сделаны корректировки по местам, срокам, орудиям и объектам промысла в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Новгородской, Псковской областях.

Некоторые изменения внесены по любительскому рыболовству. Конкретизировано ограничение для троллинга с применением паруса и/или мотора в 32-м подрайоне ИКЕС в Финском заливе – не более 2 приманок на плавсредство. Ряд ограничений по местам, орудиям и срокам рыбалки прописан для озера Жижицкого в Псковской области.

Приказ Минсельхоза с поправками смотрите в прикрепленном файле.

Fishnews

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