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Россия и Китай утвердили план сотрудничества в сфере рыбного хозяйства на 2019 г.

Россия и КНР намерены плотнее сотрудничать по контролю рыбопродукции

Россия и Китай утвердили план сотрудничества в сфере рыбного хозяйства на 2019 г. Стороны планируют более тесно взаимодействовать в обеспечении прослеживаемости происхождения продукции, которая поставляется в КНР.

В Санкт-Петербурге завершилась 28-я сессия Смешанной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства.

Стороны подвели итоги 2018 г. по реализации договоренностей в рамках межправительственного Соглашения России и КНР о сотрудничестве в области охраны, регулирования и воспроизводства живых водных ресурсов в пограничных водах рек Амур и Уссури от 27 мая 1994 г.

Российская сторона проинформировала о работах по отолитному маркированию молоди лососевых рыб и молекулярно-генетическому мечению молоди осетровых: специалисты изучали выживаемость и возврат особей, полученных в результате искусственного воспроизводства. «Китайскую сторону заинтересовали современные методики получения информации о происхождении лососевых и осетровых видов рыб в пограничных водах рек Амур и Уссури. В связи с этим участники встречи договорились провести консультации между представителями отраслевой науки двух стран», - рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Кроме того, на сессии обсуждались результаты совместной работы по улучшению прослеживаемости происхождения продукции, экспортируемой в Китай. Представители таможенных органов обоих государств намерены более тесно взаимодействовать в этом направлении, особенно в части технического сопровождения российских уловов в КНР.

Российскую делегацию возглавлял заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов, китайскую – заместитель начальника Управления рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР Лю Синьчжун. По итогам переговоров подписан протокол.

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