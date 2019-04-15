15 апреля 2019 года

В России задумались о запрете пластиковых пакетов

Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов предложил запретить использование полиэтиленовых пакетов с 2025 г. Инициативу приветствовал Гринпис.

«Со своей стороны считаю целесообразным введение полного запрета на использование полиэтиленовых пакетов с 2025 года. Абсолютно убежден, что переходного периода хватит для того, чтобы подготовить экономику к такому шагу», – цитирует письмо депутата вице-премьеру Алексею Гордееву РИА «Новости».

Василий Власов подчеркнул, что многие страны уже ввели подобные запреты и России стоит последовать их примеру. Представитель комитета попросил Алексея Гордеева дать оценку предлагаемым мерам и распорядиться проанализировать возможность их реализации.

Инициативу приветствовали «зеленые». «Проблема очевидна: в России ежегодно производится 26 млрд одноразовых пакетов, которые становятся мусором за считаные минуты. Но это только вершина айсберга, – рассказала эксперт проекта Greenpeace «Ноль отходов» Варвара Яровая. – Если взглянуть на полки магазинов, там обнаружится множество излишней упаковки и одноразовых товаров, рост потребления которых является одной из главных причин роста свалок».

В Европе запрещают или ограничивают целый спектр одноразовых изделий, разрабатывают стратегии борьбы с пластиковым мусором. Как сообщили Fishnews в пресс-службе российского отделения Greenpeace, 127 странах уже действуют законодательные меры и ограничения на одноразовый пластик.

«Россия пока находится на периферии, но мы можем войти в число прогрессивных стран, если будем комплексно решать проблему, а не обсуждать запрет только одних пакетов», – обратила внимание Варвара Яровая.

Fishnews