Новости
Пластиковые пакеты вредят и морским обитателям. Фото Greenpeace

В России задумались о запрете пластиковых пакетов

Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов предложил запретить использование полиэтиленовых пакетов с 2025 г. Инициативу приветствовал Гринпис.

«Со своей стороны считаю целесообразным введение полного запрета на использование полиэтиленовых пакетов с 2025 года. Абсолютно убежден, что переходного периода хватит для того, чтобы подготовить экономику к такому шагу», – цитирует письмо депутата вице-премьеру Алексею Гордееву РИА «Новости».

Василий Власов подчеркнул, что многие страны уже ввели подобные запреты и России стоит последовать их примеру. Представитель комитета попросил Алексея Гордеева дать оценку предлагаемым мерам и распорядиться проанализировать возможность их реализации.

Инициативу приветствовали «зеленые». «Проблема очевидна: в России ежегодно производится 26 млрд одноразовых пакетов, которые становятся мусором за считаные минуты. Но это только вершина айсберга, – рассказала эксперт проекта Greenpeace «Ноль отходов» Варвара Яровая. – Если взглянуть на полки магазинов, там обнаружится множество излишней упаковки и одноразовых товаров, рост потребления которых является одной из главных причин роста свалок».

В Европе запрещают или ограничивают целый спектр одноразовых изделий, разрабатывают стратегии борьбы с пластиковым мусором. Как сообщили Fishnews в пресс-службе российского отделения Greenpeace, 127 странах уже действуют законодательные меры и ограничения на одноразовый пластик.

«Россия пока находится на периферии, но мы можем войти в число прогрессивных стран, если будем комплексно решать проблему, а не обсуждать запрет только одних пакетов», – обратила внимание Варвара Яровая.

Fishnews

Задать вопрос редакции
Назад
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

«Крабовый гамбит»

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Надеемся, что планку в 5 млн тонн удастся сохранить

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Сейчас ломают то, что мы строили 15 лет

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО)

Максим КОЗЛОВ

Государству пора менять отношение к отрасли

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор компании АО «Дальрыбтехцентр»

Артем ШЕВЧЕНКО

«Дальрыбтехцентр» – инженерно-техническая площадка отрасли

Президент компании Bering Yachts Алексей МИХАЙЛОВ

Президент компании Bering Yachts

Алексей МИХАЙЛОВ

Bering Yachts: безопасность, комфорт и высокие мореходные качества

Все интервью

Личное мнение

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Проблему перегрузов решат только поправки в законы

Заслуженный работник рыбного хозяйства России, начальник Главрыбвода в 1987 – 1997 гг. Владимир ИЗМАЙЛОВ

Заслуженный работник рыбного хозяйства России, начальник Главрыбвода в 1987 – 1997 гг.

Владимир ИЗМАЙЛОВ

Рыбоохрану нужно вернуть в одни руки

Все материалы

Крупным планом

Компания «Дальрыбтехцентр» отмечает 80 лет работы в отрасли

Машиностроение для рыбаков: с чего начинается рыбопереработка

Рыбный рынок в Южной Корее

Рыбные традиции и амбиции Южной Кореи

Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает. Фото РРПК

Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает

В рамках программы инвестиционных квот планируется развивать производство филе

Программа инвестквот: практика ставит первые вопросы

Все материалы

События

На Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в Москве побывало почти 67 тыс. посетителей из 112 стран. Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» все больше привлекает бизнес

Компания «Альфа Лаваль» совместно с МГУ имени Невельского провели во Владивостоке семинар по использованию современных видов топлива

Как защитить судовые двигатели от современного топлива

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.