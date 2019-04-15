15 апреля 2019 года

Главрыбвод укрепляет работу с филиалами Дальнего Востока

Для повышения эффективности работы в сфере искусственного воспроизводства водных биоресурсов создан Дальневосточный проектный офис Главрыбвода. Важнейшая задача – обеспечивать пополнение ресурсной базы по лососевым.

В ведении Дальневосточного проектного офиса Главрыбвода – пять филиалов: Охотский, Приморский, Сахалинский, Северо-Восточный и Амурский. Особая роль в их работе отводится искусственному воспроизводству тихоокеанских лососей. В оперативном управлении филиалов находится 29 федеральных рыбоводных заводов, сообщил Fishnews директор проектного офиса Александр Салженикин.

В нынешнем году в рамках государственного задания планируется выпустить порядка 277 млн мальков. Из них около 78% приходится на долю кеты, 18% – горбуши, остальные объемы – это нерка, кижуч и чавыча.

В рамках рабочей поездки на Камчатку руководитель проектного офиса посетил все пять рыбоводных заводов, действующих в крае, – Малкинский, Вилюйский ЛРЗ, «Озерки» и «Кеткино», Паратунский экспериментально-производственный лососевый рыбоводный завод.

Важнейшая задача, которая ежегодно стоит перед рыбоводами, – обеспечить отлов производителей и закладку в икры в необходимых объемах. Северо-Восточный филиал демонстрирует хорошие показатели в этом плане, отметил Александр Салженикин. В других регионах ситуация сложнее, и дело не только в подходах лосося. В Магаданской области, Хабаровском крае рыбоводные заводы находятся далеко от устьев рек, на пути к ЛРЗ лосось подвергается большому промысловому прессу, в том числе со стороны тех, кто не соблюдает проходные дни. Проблема стоит остро, и ее необходимо решать, подчеркнул руководитель проектного офиса.

Среди успехов Северо-Восточного филиала собеседник Fishnews также назвал наработки по мечению – специалисты других филиалов обращаются к камчатским коллегам для обмена опытом.

Выпуск молоди рыбоводные заводы Дальнего Востока осуществляют не только по госзаданию, но и в рамках мероприятий по компенсации ущерба, нанесенного водным биоресурсам и среде их обитания в результате антропогенного воздействия. Средства, полученные благодаря «компенсационным» выпускам, идут на модернизацию заводов, отметил Александр Салженикин.

Fishnews