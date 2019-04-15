15 апреля 2019 года

Белое пятно арктических морей

В центральных районах Арктики рыба есть – к такому выводу пришли участники международной конференции в Архангельске. Но у научного сообщества пока недостаточно данных, чтобы говорить о видовом составе и количестве обитателей полярных вод.

В Архангельске завершилась конференция научных экспертов стран-участниц соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в районе открытого моря центральной части Северного Ледовитого океана. Организаторами мероприятия выступили Росрыболовство, правительство Архангельской области и Северный (Арктический) федеральный университет.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в течение двух дней представители десяти сторон, подписавших соглашение, обсуждали, каким должен быть совместный план исследований в этой зоне, как организовать обмен данными, какие виды работ и в каких объемах потребуется проводить, какие методы и орудия лова при этом использовать, какие участки этой огромной акватории считать приоритетными.

Ученые, дипломаты, чиновники, специалисты международных организаций по регулированию рыболовства, экологи говорили об изменении климата и таянии многолетних полярных льдов, определении уязвимых для промысла арктических экосистем, взаимодействии с региональными рыбохозяйственными организациями и устойчивом развитии прибрежных территорий. С особой ролью нашей страны в этом процессе никто не спорил. «Россия – это связующее звено между Атлантикой и Тихим океаном через Арктику», – отметил один из участников американской делегации.

В рамках конференции были заслушаны доклады об исследованиях в районе действия соглашения, а также в прилегающих к нему исключительных экономических зонах приарктических государств. В частности, российские ученые рассказали о состоянии запасов основных промысловых видов в северных морях – Баренцевом, Белом, Карском, Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукотском. Их шведские коллеги поделились данными акустической разведки на ледоколе, которая показала, что в полярных водах на определенных глубинах встречаются скопления рыб, хотя каких именно, определить не удалось.

Специалисты указали на температурные аномалии и тенденцию к миграции некоторых видов ВБР, например сайки или краба-стригуна опилио в более северные акватории. Но в целом участники встречи сошлись во мнении, что исследований на эту тему крайне мало, поэтому так важно соблюдать предписанный соглашением предосторожный подход.

Подводя итоги конференции, замруководителя Росрыболовства Василий Соколов отметил, что перед странами, которые договорились объединить усилия в целях сохранения центральной Арктики и ее разумной эксплуатации, стоит очень серьезный вызов.

«Это крайне сложно сделать, пока не разработан механизм наших действий. Мы должны не просто предпринимать конкретные шаги по координации научных исследований, а разработать в целом механизм, как предотвратить возникновение нерегулируемого промысла в центральных районах Арктики за пределами национальных юрисдикций. Думаю, что нам это удастся, хотя конференция показала, что есть большое белое пятно – очень мало данных о том, что там происходит», – заявил представитель Росрыболовства.

По словам Василия Соколова, насколько успешной будет работа на межправительственном уровне по реализации этого соглашения, пока предсказать невозможно. «Поэтому наука должна взять лидерство и максимально продвинуться в плане согласования совместных исследований, совместных мер в центральной Арктике», – резюмировал замглавы Росрыболовства, добавив, что такие встречи должны стать регулярными.

Резолюция конференции будет рассматриваться на встрече «десятки» в мае в Оттаве (Канада).

Fishnews