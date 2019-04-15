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Ход нерки на нерест

«Лососевая» петиция пробивается в правительство

На сайте Change.org опубликована петиция, связанная с недавними поправками в Лесной кодекс. Автор и подписанты обращения просят власти принять срочные меры для сохранения нерестоохранных полос.

Напомним, федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 538 вступит в силу с 1 июля 2019 г. Природоохранные организации, в частности Гринпис и WWF России, уверены: документ поставит под угрозу будущее ценных видов рыб и 50 млн га лесов. Экологи призывали скорректировать поправки на стадии подготовки. После их принятия «зеленые» также просили принять меры по минимизации вреда от изменений.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на интернет-платформе Change.org появилась петиция «Сохраним лес для людей и лососей!» Коллективное обращение, которое на момент подготовки публикации подписало более тысячи людей, адресовано Правительству России.

Автор петиции обращает внимание на скорое вступление поправок в силу. «Ширина нерестооохранных полос лесов кардинально сокращается до 50-200 метров – то есть станет от 5 до 20 раз меньше! Площади нерестоохранных лесов при этом сократятся до 10 раз! Никаких научных исследований, обосновывающих такое сокращение ширины и площадей нерестоохранных полос лесов, консультаций с научным сообществом и общественными организациями в процессе разработки и принятия закона не проводилось», – говорится в обращении.

Предполагается, что многие выведенные из состава нерестоохранных полос участки будут подвергнуты интенсивным промышленным рубкам. «Это, в свою очередь, повлечет возникновение негативных последствий для нерестовых рек и отрицательно скажется на численности и разнообразии популяций ценных видов рыб», – уверена автор обращения.

Правительство РФ просят принять срочные меры по стабилизации ситуации с сохранением нерестоохранных полос. Во-первых, остановить вступление поправок в силу до выработки обоснованных критериев установления нерестоохранных полос лесов, с учетом мнения научного сообщества и общественности. Также автор и подписанты петиции призывают организовать широкое экспертное и общественное обсуждение проблемы и научное изучение.

По итогам обсуждения и исследований предлагается внести в Лесной кодекс поправки, определяющие обоснованные критерии установления нерестоохранных полос, которые будут обеспечивать сохранение нерестилищ ценных видов рыб. Также автор и подписанты обращения рассчитывают, что кабмин до принятия научно обоснованного решения поручит Рослесхозу не согласовывать предложения от регионов по изменению существующих границ нерестооохранных полос.

Fishnews

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НазадМетки: правительство
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