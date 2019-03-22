Новости
От вырубки нерестоохранных полос леса пострадают и рыбаки. Фото Геннадия Александрова

Экологи продолжают борьбу за нерестоохранные полосы

В Международный день лесов Всемирный фонд дикой природы (WWF) и российское отделение Гринпис обратились к президенту Владимиру Путину и в законодательные органы РФ. Их просят принять меры по минимизации последствий нового закона, который, по мнению экологов, угрожает рыбным запасам.

Обращения направлены главе государства, в Совет Федерации, Минприроды, Рослесхоз и к депутатам Госдумы.

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 538 вносит изменения в Лесной кодекс, поправки вступят в силу с 1 июля 2019 г. Природоохранные организации уверены: документ поставит под угрозу будущее ценных видов рыб и 50 млн га лесов.

Основная проблемная часть нового закона – новые критерии для отнесения лесных участков к категории «нерестоохранных полос лесов». Эта категория защитных лесов была создана для сохранения прибрежных зон водных объектов, где происходят нерестовые миграции и нерест ценных и особо ценных видов рыб. По новому закону, размер таких лесных полос сокращается с 1 км до 50-200 м. В итоге общая площадь нерестоохранных полос лесов уменьшится более чем в 10 раз, что поставит под угрозу нерестилища тихоокеанских лососей, атлантического лосося (семги), осетровых, сиговых и других ценных видов рыб, рассказали Fishnews в WWF России. Экологи предупреждают, что деградация рыбных ресурсов ударит по всем: по рыболовам-любителям, по рыбному бизнесу, по обычным покупателям.

«Связь между лесом и реками очевидна для всех. Все знают, что при вырубке лесов реки мелеют. Это знает любой рыболов-любитель. Беспечное отношение к лесным и рыбным ресурсам со стороны органов власти, которое мы наблюдаем сейчас, просто недопустимо. В скором будущем у нас у всех будет возможность наглядно увидеть связь между лесом и реками: когда после истребления защитных лесов в наших реках и озерах рыба начнет ловиться все реже, а в магазинах рыбные продукты станут еще менее доступными для большинства граждан», – прогнозирует директор лесной программы WWF России Николай Шматков.

Еще в 2013 г. президент Владимир Путин поставил правительству задачу подготовить изменения по защитным лесам с учетом их значимости. Однако, по мнению экологов, подписанные главой государства поправки прямо противоречат его собственному поручению.

«Принятый закон не только не повышает статус защитных лесов и не делает более разумным режим хозяйствования в них, но, наоборот, может привести к потере до 50 млн гектаров этих лесов – почти одной пятой их части. Более того, в лесах водоохранных зон разрешаются сплошные санитарные рубки без каких-либо специальных ограничений, а это при существующей практике их проведения неизбежно приведет к разрушению берегов и смыву почвы в водотоки. Дополнительные ограничения на рубки вводятся только для очень малой доли защитных лесов – орехово-промысловых зон, которые составляют лишь около одного процента от всех лесов страны», – отмечает руководитель лесного отдела Гринпис в России Алексей Ярошенко.

Природоохранные организации обращают внимание, что нерестоохранные полосы лесов по берегам водоемов аккумулируют влагу, обеспечивают равномерный расход воды и поддерживают ее устойчивый уровень в летний период, предотвращают смыв почвы в реки, уменьшают мутность и количество взвесей на нерестовых участках.

Подробный анализ вносимых изменений экологи уже направляли президенту и в Совфед вместе с официальными просьбами вернуть закон на доработку. Эти обращения были проигнорированы. Сейчас, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме, официальные письма отправили не только российским властям, но и в крупнейшие международные организации, инициировавшие и поддерживающие Международный год лосося – 2019.

«Грустная ирония состоит в том, что действительно знаковый для лосося и других видов рыб закон, принятый в Международный год лосося, – это закон с негативными последствиями. Принятый без проведения соответствующих исследований, вопреки многочисленным возражениям научного сообщества и экологических организаций, закон вступит в силу 1 июля, и с этого момента судьба 50 млн га защитных лесов вдоль нерестоохранных зон водоемов будет предрешена – в результате деградации из-за рубок их площадь сократится более чем в 10 раз. Мы потеряем не только экологически значимые леса, которые сохраняют почву от деградации, оберегают наши реки от обмеления и являются важнейшей составляющей экосистемы планеты. Под угрозу будет поставлена продовольственная безопасность страны и сохранение водных биологических ресурсов в целом», – подчеркнул директор программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Мирон Боргулев.

Fishnews
НазадМетки: лососьосетровыхправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

С чем связана кампания, развернутая вокруг крабового бизнеса?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Надеемся, что планку в 5 млн тонн удастся сохранить

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Рыбаки ждали стабильности

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Рыбаки готовы к самоограничениям

Руководитель группы компаний «Сайра» Василий САХАРНАЦКИЙ

Руководитель группы компаний «Сайра»

Василий САХАРНАЦКИЙ

Сайра нас еще любит, но может и уплыть

И.о. начальника Северо-Восточного филиала Главрыбвода Евгений ВИШНЯК

И.о. начальника Северо-Восточного филиала Главрыбвода

Евгений ВИШНЯК

Мальки кеты – как маленькие детки

Заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Приморскому краю – главный государственный инспектор региональной ГИМС Леонид МАКОВЕЦКИЙ

Главный государственный инспектор ГИМС МЧС России по Приморскому краю

Леонид МАКОВЕЦКИЙ

Правила безопасности на льду надо прививать с детства

Все интервью

Личное мнение

Руководитель группы компаний «Сайра» Василий САХАРНАЦКИЙ

Руководитель группы компаний «Сайра»

Василий САХАРНАЦКИЙ

Океанический промысел России убьют мифы

Капитан дальнего плавания, консультант по рыбному бизнесу Дмитрий ПОНЯВИН

Консультант по рыбному бизнесу

Дмитрий ПОНЯВИН

Исторический принцип – мировой опыт

Все материалы

Крупным планом

Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает. Фото РРПК

Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает

В рамках программы инвестиционных квот планируется развивать производство филе

Программа инвестквот: практика ставит первые вопросы

Береговой рыбоперерабатывающий завод «Восточного рыбокомбината»

Предприятия Амура жалуются на прессинг

Новый трал «Атлантика-1790» – настройка для различных условий промысла

Тихий океан 2019. Ставрида

Все материалы

События

На Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в Москве побывало почти 67 тыс. посетителей из 112 стран. Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» все больше привлекает бизнес

Компания «Альфа Лаваль» совместно с МГУ имени Невельского провели во Владивостоке семинар по использованию современных видов топлива

Как защитить судовые двигатели от современного топлива

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.