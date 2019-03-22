22 марта 2019 года

Экологи продолжают борьбу за нерестоохранные полосы

В Международный день лесов Всемирный фонд дикой природы (WWF) и российское отделение Гринпис обратились к президенту Владимиру Путину и в законодательные органы РФ. Их просят принять меры по минимизации последствий нового закона, который, по мнению экологов, угрожает рыбным запасам.

Обращения направлены главе государства, в Совет Федерации, Минприроды, Рослесхоз и к депутатам Госдумы.

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 538 вносит изменения в Лесной кодекс, поправки вступят в силу с 1 июля 2019 г. Природоохранные организации уверены: документ поставит под угрозу будущее ценных видов рыб и 50 млн га лесов.

Основная проблемная часть нового закона – новые критерии для отнесения лесных участков к категории «нерестоохранных полос лесов». Эта категория защитных лесов была создана для сохранения прибрежных зон водных объектов, где происходят нерестовые миграции и нерест ценных и особо ценных видов рыб. По новому закону, размер таких лесных полос сокращается с 1 км до 50-200 м. В итоге общая площадь нерестоохранных полос лесов уменьшится более чем в 10 раз, что поставит под угрозу нерестилища тихоокеанских лососей, атлантического лосося (семги), осетровых, сиговых и других ценных видов рыб, рассказали Fishnews в WWF России. Экологи предупреждают, что деградация рыбных ресурсов ударит по всем: по рыболовам-любителям, по рыбному бизнесу, по обычным покупателям.

«Связь между лесом и реками очевидна для всех. Все знают, что при вырубке лесов реки мелеют. Это знает любой рыболов-любитель. Беспечное отношение к лесным и рыбным ресурсам со стороны органов власти, которое мы наблюдаем сейчас, просто недопустимо. В скором будущем у нас у всех будет возможность наглядно увидеть связь между лесом и реками: когда после истребления защитных лесов в наших реках и озерах рыба начнет ловиться все реже, а в магазинах рыбные продукты станут еще менее доступными для большинства граждан», – прогнозирует директор лесной программы WWF России Николай Шматков.

Еще в 2013 г. президент Владимир Путин поставил правительству задачу подготовить изменения по защитным лесам с учетом их значимости. Однако, по мнению экологов, подписанные главой государства поправки прямо противоречат его собственному поручению.

«Принятый закон не только не повышает статус защитных лесов и не делает более разумным режим хозяйствования в них, но, наоборот, может привести к потере до 50 млн гектаров этих лесов – почти одной пятой их части. Более того, в лесах водоохранных зон разрешаются сплошные санитарные рубки без каких-либо специальных ограничений, а это при существующей практике их проведения неизбежно приведет к разрушению берегов и смыву почвы в водотоки. Дополнительные ограничения на рубки вводятся только для очень малой доли защитных лесов – орехово-промысловых зон, которые составляют лишь около одного процента от всех лесов страны», – отмечает руководитель лесного отдела Гринпис в России Алексей Ярошенко.

Природоохранные организации обращают внимание, что нерестоохранные полосы лесов по берегам водоемов аккумулируют влагу, обеспечивают равномерный расход воды и поддерживают ее устойчивый уровень в летний период, предотвращают смыв почвы в реки, уменьшают мутность и количество взвесей на нерестовых участках.

Подробный анализ вносимых изменений экологи уже направляли президенту и в Совфед вместе с официальными просьбами вернуть закон на доработку. Эти обращения были проигнорированы. Сейчас, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме, официальные письма отправили не только российским властям, но и в крупнейшие международные организации, инициировавшие и поддерживающие Международный год лосося – 2019.

«Грустная ирония состоит в том, что действительно знаковый для лосося и других видов рыб закон, принятый в Международный год лосося, – это закон с негативными последствиями. Принятый без проведения соответствующих исследований, вопреки многочисленным возражениям научного сообщества и экологических организаций, закон вступит в силу 1 июля, и с этого момента судьба 50 млн га защитных лесов вдоль нерестоохранных зон водоемов будет предрешена – в результате деградации из-за рубок их площадь сократится более чем в 10 раз. Мы потеряем не только экологически значимые леса, которые сохраняют почву от деградации, оберегают наши реки от обмеления и являются важнейшей составляющей экосистемы планеты. Под угрозу будет поставлена продовольственная безопасность страны и сохранение водных биологических ресурсов в целом», – подчеркнул директор программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Мирон Боргулев.

Fishnews