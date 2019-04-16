16 апреля 2019 года

Ресурсы Ханки ждут покупателей

Доли квот вылова рыб в бассейне озера Ханка планируется распределить на аукционе во Владивостоке. Торги намечены на 31 мая.

Приморское теруправление Росрыболовства проинформировало о проведении аукциона по продаже долей квот добычи в бассейне озера Ханка. Прием заявок открылся 15 апреля и завершится 16 мая. Сами торги запланированы на 31 мая.

На аукцион выставлено 18 лотов. Это доли квот вылова горбушки, монгольского краснопера, щуки, толстолобиков, пресноводного сома, сазана (жилая форма), коня, карася, верхогляда, толстолобиков, сообщает корреспондент Fishnews. С победителями будут заключены договоры сроком на 10 лет.

В составе ихтиофауны Ханки насчитывается более 80 видов рыб. Ресурсообразующими являются 10 видов: амурский сазан, серебряный карась, верхогляд, амурский сом, монгольский краснопер, амурская щука, горбушка, пятнистый конь, судак и два вида толстолобиков.

Fishnews