Новости
Краб-стригун ангулятус. Фото Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Эксперты указывают на необоснованность расчетов по крабовым аукционам

При принятии закона о крабовых аукционах его сторонники делали особый упор на ожидаемые доходы федерального бюджета. Поступление в течение двух лет около 82 млрд рублей – этот аргумент стал одним из ключевых. При этом отраслевые объединения и парламентарии просили предоставить расчеты, каким образом получена эта цифра.

Сейчас Федеральное агентство по рыболовству уже представило концепцию будущих подзаконных актов по новому виду крабовых квот. Стало известно и то, каким образом рассчитывались поступления от торгов. Однако, как отмечают эксперты, эти оценки экономически не обоснованы.

В доказательство они приводят расчеты по глубоководным крабам (в материалах Росрыболовства тип лота 3 «Глубоководные виды»). Это крабы-стригуны красный и ангулятус, сообщает корреспондент Fishnews. Объем лота – 1565 тонн, которые должны осваиваться ежегодно. При этом за основу взята норма вылова на сутки лова 7,11 тонны. Тогда как компании, работающие на этих крабах, имеют среднесуточные выловы немногим более 3 тонн, и даже у лидеров по добыче этих объектов в 2018 г. показатель добычи составил 3,89 тонны (7830,8 тонны за 2013 суток на лову). То есть суточный вылов завышен практически в два раза.

Указывают эксперты и на завышенный процент выхода готовой продукции: при 1127 тоннах продукции к объему добычи 1565 тонн у проектанта получается коэффициент 72%. Однако утвержденная норма выхода составляет 60%. При таком показателе должно получаться 939 тонн. То есть выпуск продукции завышен на 20%. Наряду с завышением вылова в два раза, это приводит к дальнейшему искажению финансовой отдачи.

Отмечен и разрыв в средней цене 1 кг продукции из глубоководных крабов. В проекте 9 тыс. долларов за тонну, или 9 долларов за килограмм. Но на деле этот показатель – 6,99 доллара за килограмм при хорошем качестве продукции и маркетинге. То есть стоимость 1 тонны продукции завышена минимум на 28,75%.

В результате того, что проектант необоснованно увеличил основные промысловые и финансовые показатели, расчетная прибыль на 1 тонну вылова оказалась завышена в 3,13 раза, указали эксперты (3600 долларов в расчетах против 1150 долларов на практике).

Итог неверных расчетов – экономически не обоснованные прогнозы по стоимости краба на аукционах, а значит, искаженные данные по поступлениям в бюджет.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: крабросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

«Крабовый гамбит»

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Надеемся, что планку в 5 млн тонн удастся сохранить

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Сейчас ломают то, что мы строили 15 лет

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО)

Максим КОЗЛОВ

Государству пора менять отношение к отрасли

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор компании АО «Дальрыбтехцентр»

Артем ШЕВЧЕНКО

«Дальрыбтехцентр» – инженерно-техническая площадка отрасли

Президент компании Bering Yachts Алексей МИХАЙЛОВ

Президент компании Bering Yachts

Алексей МИХАЙЛОВ

Bering Yachts: безопасность, комфорт и высокие мореходные качества

Все интервью

Личное мнение

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Проблему перегрузов решат только поправки в законы

Заслуженный работник рыбного хозяйства России, начальник Главрыбвода в 1987 – 1997 гг. Владимир ИЗМАЙЛОВ

Заслуженный работник рыбного хозяйства России, начальник Главрыбвода в 1987 – 1997 гг.

Владимир ИЗМАЙЛОВ

Рыбоохрану нужно вернуть в одни руки

Все материалы

Крупным планом

Компания «Дальрыбтехцентр» отмечает 80 лет работы в отрасли

Машиностроение для рыбаков: с чего начинается рыбопереработка

Рыбный рынок в Южной Корее

Рыбные традиции и амбиции Южной Кореи

Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает. Фото РРПК

Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает

В рамках программы инвестиционных квот планируется развивать производство филе

Программа инвестквот: практика ставит первые вопросы

Все материалы

События

На Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в Москве побывало почти 67 тыс. посетителей из 112 стран. Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» все больше привлекает бизнес

Компания «Альфа Лаваль» совместно с МГУ имени Невельского провели во Владивостоке семинар по использованию современных видов топлива

Как защитить судовые двигатели от современного топлива

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.