16 апреля 2019 года

Эксперты указывают на необоснованность расчетов по крабовым аукционам

При принятии закона о крабовых аукционах его сторонники делали особый упор на ожидаемые доходы федерального бюджета. Поступление в течение двух лет около 82 млрд рублей – этот аргумент стал одним из ключевых. При этом отраслевые объединения и парламентарии просили предоставить расчеты, каким образом получена эта цифра.

Сейчас Федеральное агентство по рыболовству уже представило концепцию будущих подзаконных актов по новому виду крабовых квот. Стало известно и то, каким образом рассчитывались поступления от торгов. Однако, как отмечают эксперты, эти оценки экономически не обоснованы.

В доказательство они приводят расчеты по глубоководным крабам (в материалах Росрыболовства тип лота 3 «Глубоководные виды»). Это крабы-стригуны красный и ангулятус, сообщает корреспондент Fishnews. Объем лота – 1565 тонн, которые должны осваиваться ежегодно. При этом за основу взята норма вылова на сутки лова 7,11 тонны. Тогда как компании, работающие на этих крабах, имеют среднесуточные выловы немногим более 3 тонн, и даже у лидеров по добыче этих объектов в 2018 г. показатель добычи составил 3,89 тонны (7830,8 тонны за 2013 суток на лову). То есть суточный вылов завышен практически в два раза.

Указывают эксперты и на завышенный процент выхода готовой продукции: при 1127 тоннах продукции к объему добычи 1565 тонн у проектанта получается коэффициент 72%. Однако утвержденная норма выхода составляет 60%. При таком показателе должно получаться 939 тонн. То есть выпуск продукции завышен на 20%. Наряду с завышением вылова в два раза, это приводит к дальнейшему искажению финансовой отдачи.

Отмечен и разрыв в средней цене 1 кг продукции из глубоководных крабов. В проекте 9 тыс. долларов за тонну, или 9 долларов за килограмм. Но на деле этот показатель – 6,99 доллара за килограмм при хорошем качестве продукции и маркетинге. То есть стоимость 1 тонны продукции завышена минимум на 28,75%.

В результате того, что проектант необоснованно увеличил основные промысловые и финансовые показатели, расчетная прибыль на 1 тонну вылова оказалась завышена в 3,13 раза, указали эксперты (3600 долларов в расчетах против 1150 долларов на практике).

Итог неверных расчетов – экономически не обоснованные прогнозы по стоимости краба на аукционах, а значит, искаженные данные по поступлениям в бюджет.

Fishnews