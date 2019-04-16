16 апреля 2019 года

Браконьерские морепродукты «приплыли» к пограничникам

В Приморском крае пограничники задержали несколько партий морепродуктов без документов. За неделю изъято более 500 крабов, свыше 750 кг крабовых конечностей, около 6 тыс. штук дальневосточного трепанга и более 1 тыс. экземпляров гребешка.

Во время рейда в поселке Славянка на личном подворье местного жителя были обнаружены более 500 камчатских крабов. Прямо во дворе под открытым небом был установлен котел и газовый баллон, процесс переработки шел полным ходом, рассказали Fishnews в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Хозяин дома заявил, что ракообразных он купил у неизвестных лиц и исключительно для личного пользования.

На территории другого частного домовладения выявили мини-цех по переработке трепанга. В двух небольших помещениях были устроены шкафы со стеллажами для сушки «морского огурца», в них пограничники насчитали около 6 тыс. голотурий. Мужчина пытался убедить правоохранителей, что занимается переработкой на законных основаниях, но представил документы лишь на незначительную часть обнаруженного трепанга. В погрануправлении отметили, что ранее гражданин уже привлекался за подобное правонарушение.

На участке трассы Владивосток – Находка пограничники и полицейские в одной из остановленных автомашин обнаружили свыше 750 кг конечностей краба. Документов на продукцию у перевозчиков не нашлось.

Не было разрешающих документов и у жителя Находки, поймавшего более 1 тыс. особей гребешка. Моллюсков вернули в естественную среду обитания.

По всем фактам правонарушений возбуждены дела по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, исключительной экономической зоне РФ или открытом море). Проводятся разбирательства.

Fishnews