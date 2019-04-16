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Компания «Дальрыбтехцентр» отмечает 80 лет работы в отрасли

«Дальрыбтехцентр»: Машиностроение для рыбаков

19 апреля 2019 г. серьезную дату – 80 лет работы в отрасли – отметит компания «Дальрыбтехцентр». В новую для себя эпоху предприятие, которое все эти годы оставалось центром конструкторской мысли и производства технологий и машин для рыбохозяйственных предприятий, вступает в обновленном облике.

Свою летопись «Дальрыбтехцентр» ведет с 1939 г. В тот период Владивостоку остро требовались мощности, способные поддерживать в рабочем состоянии рыбопромысловый флот, совершенствовать методы добычи и обработки рыбы. Поэтому на уровне Наркомрыбпрома СССР принимается решение передать рыбной отрасли Учебно-опытный механический завод Дальневосточного политехнического института. После смены профиля производства инженеры и преподаватели ДВПИ активно присоединились к работе и выполнению заказов для рыбных предприятий, что с самого начала сформировало особый, творческий дух нового предприятия.

В военные годы, когда в цехах выполняли заказы для фронта, заводу пришлось быстро эволюционировать, выпуская большие объемы продукции в самые короткие сроки. Это помогло серьезно подтянуть производственный уровень. К концу 1940-х предприятие возвращается в привычный ритм и полностью погружается в работу для удовлетворения нужд рыбной отрасли.

Важным этапом в развитии завода стала организация в 1956 г. экспериментально-конструкторского бюро (ЭКБ) и экспериментального цеха для разработки, изготовления, испытаний и доведения до «производственных кондиций» вновь создаваемой техники. Во все последующие годы разработки (многие из которых были защищены авторскими свидетельствами) конструкторов предприятия играли ключевую роль в становлении и развитии рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока и советской России в целом. В 1960-х, с созданием Дальневосточного опытно-конструкторского бюро «Дальтехрыбпром», на предприятие легли функции головной организации по разработке, созданию и внедрению нового оборудования для моря и берега, оснащение новостроек, изготовление запчастей. Производственной базой ОКБ был сам экспериментально-механический завод.

В 1970-80-е гг. творческую мысль поставили на поток. Потребность в оборудовании в те годы была очень велика, и специалисты предприятия создают, а затем непрерывно совершенствуют целые серии оборудования и технологий для обработки минтая, сайры, скумбрии, криля, лососевых, крабов и прочих морепродуктов.

В 1989 г. объединение расширяет возможности за счет включения в свой состав ряда лабораторий ТИНРО и отделов ЦПКТБ «Дальрыбы», Дальневосточного филиала НПО «Промрыболовство», Хабаровского завода «Продмаш», а также нескольких машиностроительных предприятий рыбной промышленности Камчатки, Хабаровского края и Приморья. С этого момента научно-производственное объединение получает имя «Дальрыбтехцентр» и право юридического лица. Мало кто представлял в тот момент, насколько кардинально изменится реальность уже через пару лет, и вслед за символами советской эпохи в одночасье в стране окажутся невостребованными многие достижения отечественных ученых, инженеров, конструкторов, изобретателей.

1991-1993 гг. стали для «Дальрыбтехцентра» периодом резкого упадка и даже остановки производства. Численность работников за годы перестройки сократилась с 2 тысяч до 250 человек. Остановить процесс распада с большим трудом удалось Геннадию Чистякову, который проработал на предприятии с 1956 года и заслужил авторитет и уважение в трудовом коллективе и в отрасли в целом.

Для выживания в новых экономических условиях пришлось поменять структуру предприятия (производственное и опытно-конструкторское подразделения преобразуются в отдельные организации) и перейти на выполнение разовых заказов. Основными причинами такого положения стали распад отрасли, переориентация рыбаков на базирование в иностранные порты и резкое сокращение сырьевой базы. Изменилась и структура рыбообрабатывающего производства: почти полностью исчезли плавбазы и плавзаводы, обработка сосредоточилась на добывающих судах и малых предприятиях.

Вновь объединить конструкторов и рабочих завода удалось в 2009 г. с созданием нового юрлица – ООО «Дальрыбтехцентр» (впоследствии – акционерное общество). Продолжить курс на восстановление технологической и кадровой базы предприятия предстояло Артему Шевченко: в 2011 г. он возглавил предприятие, которым в общей сложности почти 40 лет руководили его дед, Геннадий Чистяков, и отец, Георгий Шевченко.

Сегодня предприятие с богатой историей, опытом и огромной базой собственных разработок в машиностроении для рыбной отрасли вновь стало полноценным и конкурентоспособным участником рынка. С готовностью в «Дальрыбтехцентре» делятся и планами дальнейшего повышения технического уровня: это доведение автоматизации производства до современного уровня цифровых технологий; и целями по освоению новых направлений деятельности и рынков.

Но главное, что о собственных перспективах здесь, как и 40-50 лет назад, вновь говорят с уверенностью. Команда единомышленников, четкий курс на развитие и понимание необходимости постоянного движения вперед – вот, что задает современный ритм жизни «Дальрыбтехцентра»!

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

На правах рекламы

  • Компания «Дальрыбтехцентр» отмечает 80 лет работы в отрасли
  • К моменту передачи рыбакам в 1939 году механический завод ДВПИ уже имел немалую историю
  • Больших успехов завод добился в создании оборудования для обработки краба
  • Конструкторы отдела механизации обработки крабов и морепродуктов «Дальтехрыбпрома»
  • Расцвет 1980-х сменился резким упадком производства в период перестройки
  • Остановить процесс распада смог вернувшийся к руководству предприятия Геннадий ЧИСТЯКОВ
  • Благоустройство цехов и техническое перевооружение положительно отразилось на настроениях в коллективе и отношении к труду
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