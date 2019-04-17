Новости
Азиатский карп. Фото c сайта Russia Today

Китайские переработчики поумерят популяцию карпа-вселенца

В штате Кентукки на берегах Миссисипи запустили индустриальный парк по переработке азиатского карпа. Планируется, что использование рыбы-вселенца китайскими инвесторами поможет держать под контролем ее численность.

Индустриальный парк раскинулся на 64 акрах неподалеку от города Уиклифф в округе Баллард. На новой промышленной площадке разместили новые производства семь компаний-переработчиков, пишет информагентство «Синьхуа».

Азиатского карпа ввезли в США в 1970-е гг. для борьбы с лишней растительностью в прудах, сообщает корреспондент Fishnews. Эти рыбы попали в Миссисипи и ее притоки, и с тех пор сильно размножились, начав угрожать даже экосистемам Великих озер. Большое количество костей в карпе сделало его неинтересным для американских потребителей.

Однако на берегах Миссисипи появились китайские инвесторы, заинтересованные в добыче и переработке карпа. Таким образом планируется не только сократить популяцию азиатского вида-вселенца, но и создать в штате (где в 234 округах из 252 есть экономические проблемы) новые рабочие места.

С 2012 г. здесь уже работает компания Two Rivers Fisheries, которая уже добыла в общей сложности более 4,5 тыс. тонн азиатского карпа и поставляет его в 11 стран. Руководство организации собирается нарастить переработку этой рыбы до 2,27 тыс. тонн в год.

Новые компании намерены заняться глубокой переработкой карпа – производить из него копчености, соус, рыбные шарики и даже удобрения.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: сша
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

«Крабовый гамбит»

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Надеемся, что планку в 5 млн тонн удастся сохранить

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Сейчас ломают то, что мы строили 15 лет

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО)

Максим КОЗЛОВ

Государству пора менять отношение к отрасли

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор компании АО «Дальрыбтехцентр»

Артем ШЕВЧЕНКО

«Дальрыбтехцентр» – инженерно-техническая площадка отрасли

Президент компании Bering Yachts Алексей МИХАЙЛОВ

Президент компании Bering Yachts

Алексей МИХАЙЛОВ

Bering Yachts: безопасность, комфорт и высокие мореходные качества

Все интервью

Личное мнение

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Проблему перегрузов решат только поправки в законы

Заслуженный работник рыбного хозяйства России, начальник Главрыбвода в 1987 – 1997 гг. Владимир ИЗМАЙЛОВ

Заслуженный работник рыбного хозяйства России, начальник Главрыбвода в 1987 – 1997 гг.

Владимир ИЗМАЙЛОВ

Рыбоохрану нужно вернуть в одни руки

Все материалы

Крупным планом

Компания «Дальрыбтехцентр» отмечает 80 лет работы в отрасли

Машиностроение для рыбаков: с чего начинается рыбопереработка

Рыбный рынок в Южной Корее

Рыбные традиции и амбиции Южной Кореи

Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает. Фото РРПК

Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает

В рамках программы инвестиционных квот планируется развивать производство филе

Программа инвестквот: практика ставит первые вопросы

Все материалы

События

На Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в Москве побывало почти 67 тыс. посетителей из 112 стран. Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» все больше привлекает бизнес

Компания «Альфа Лаваль» совместно с МГУ имени Невельского провели во Владивостоке семинар по использованию современных видов топлива

Как защитить судовые двигатели от современного топлива

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.