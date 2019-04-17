17 апреля 2019 года

Китайские переработчики поумерят популяцию карпа-вселенца

В штате Кентукки на берегах Миссисипи запустили индустриальный парк по переработке азиатского карпа. Планируется, что использование рыбы-вселенца китайскими инвесторами поможет держать под контролем ее численность.

Индустриальный парк раскинулся на 64 акрах неподалеку от города Уиклифф в округе Баллард. На новой промышленной площадке разместили новые производства семь компаний-переработчиков, пишет информагентство «Синьхуа».

Азиатского карпа ввезли в США в 1970-е гг. для борьбы с лишней растительностью в прудах, сообщает корреспондент Fishnews. Эти рыбы попали в Миссисипи и ее притоки, и с тех пор сильно размножились, начав угрожать даже экосистемам Великих озер. Большое количество костей в карпе сделало его неинтересным для американских потребителей.

Однако на берегах Миссисипи появились китайские инвесторы, заинтересованные в добыче и переработке карпа. Таким образом планируется не только сократить популяцию азиатского вида-вселенца, но и создать в штате (где в 234 округах из 252 есть экономические проблемы) новые рабочие места.

С 2012 г. здесь уже работает компания Two Rivers Fisheries, которая уже добыла в общей сложности более 4,5 тыс. тонн азиатского карпа и поставляет его в 11 стран. Руководство организации собирается нарастить переработку этой рыбы до 2,27 тыс. тонн в год.

Новые компании намерены заняться глубокой переработкой карпа – производить из него копчености, соус, рыбные шарики и даже удобрения.

Fishnews