17 апреля 2019 года

Корейские инспекторы едут в Россию для проверки рыбных поставщиков

Инспекторы из Южной Кореи посетят суда на Камчатке, продукцию с которых планируется поставлять в страну. Проверяться будет соответствие требованиям, установленным корейской стороной.

С рабочим визитом в России побывают представители Министерства безопасности пищевых продуктов и медикаментов (MFDS) и Национальной службы управления качеством рыбной продукции Республики Корея (NFQS).

Работа проводится в рамках меморандума о взаимопонимании между Министерством морских дел и рыболовства и Россельхознадзором. Визит пройдет с 20 по 27 апреля. Корейских специалистов будут сопровождать представители Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (Нацрыббезопасности).

Корейская делегация проинспектирует в Камчатском крае ряд рыбопромысловых судов, поставляющих рыбопродукцию в Республику Корея. На местах будет проверяться соблюдение корейских требований при производстве рыбной продукции, предназначенной для экспорта в Республику Корея, рассказали Fishnews в пресс-службе Нацрыббезопасности.

На 26 апреля запланировано заключительное совещание в управлении Россельхознадзора по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу: на встрече будут подводиться предварительные итоги инспекции.

Fishnews