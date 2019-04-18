18 апреля 2019 года

Дальний Восток работает на промысле с прибавкой

К 17 апреля российский вылов водных биоресурсов составил около 1,54 млн тонн, что на 2,7% меньше показателя на аналогичную дату 2018 г. Растут уловы на Дальнем Востоке, Волго-Каспии и Балтике.

По данным отраслевой системы мониторинга, в Дальневосточном бассейне объем добычи вырос на 2,3% и составил 1,16 млн тонн. Минтая освоили 952 тыс. тонн, что выше уровня прошлого года на 26,7 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Объем добычи трески увеличился до 49,7 тыс. тонн, прибавка составила 16,4 тыс. тонн. Вылов тихоокеанской сельди снизился до 69 тыс. тонн (-19 тыс. тонн).

Рыбаки Северного бассейна добыли 149 тыс. тонн, что на 36% ниже прошлогоднего уровня. Вылов трески составил 116 тыс. тонн (-8 тыс. тонн по сравнению с показателем на 17 апреля 2018 г.), пикши – 17,4 тыс. тонн (-12,7 тыс. тонн).

В Западном бассейне выловили 36,7 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 3,8% больше показателя на отчетную дату 2018 г. На промысле шпрота освоено 24,7 тыс. тонн. Вылов балтийской сельди составил 10,6 тыс. тонн (+1,6 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне объем добычи – 22,3 тыс. тонн, что на 13,5% ниже уровня прошлого года. Хамсы поймали на 4,2 тыс. тонн меньше - 17,3 тыс. тонн. Тюльки выловили на 0,7 тыс. тонн больше – 1,8 тыс. тонн.

В Волжско-Каспийском бассейне уловы выросли на 30% и достигли 7,1 тыс. тонн. Вылов крупных и мелких частиковых видов рыб принес 5,2 тыс. тонн, что выше уровня 2018 г. на 1,5 тыс. тонн.

В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки добыли 161,5 тыс. тонн (+11,5%).

Fishnews