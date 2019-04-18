18 апреля 2019 года

Осетинское рыбоводство простимулируют грантами

В Северной Осетии – Алании рыбоводные хозяйства малых форм смогут получить республиканские гранты. Средства планируют выделять на приобретение посадочного материала и кормов.

Правила предоставления мер поддержки аквафермерам утвердили на заседании правительства республики. Проект документа представил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Северной Осетии Казбек Марзоев.

Он рассказал, что гранты будут предоставляться гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и зарегистрированным на сельской территории. Сумма господдержки составит до 3 млн рублей на приобретение посадочного материала и кормов для выращивания товарной рыбы. Одно из условий предоставления гранта – создание постоянных рабочих мест, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

«Население должно понимать, что выбор грантополучателей – максимально прозрачен, корректен и основывается на объективных факторах, – подчеркнул премьер-министр республики Таймураз Тускаев. – Проводя совещания в районах, замечаю, что предприниматели недостаточно информированы о возможностях получения материальной поддержки. Главы должны усилить работу в этом направлении, а также впоследствии добиваться того, чтобы гранты способствовали эффективному развитию производств».

Fishnews