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Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Северной Осетии Казбек МАРЗОЕВ. Фото пресс-службы правительства региона

Осетинское рыбоводство простимулируют грантами

В Северной Осетии – Алании рыбоводные хозяйства малых форм смогут получить республиканские гранты. Средства планируют выделять на приобретение посадочного материала и кормов.

Правила предоставления мер поддержки аквафермерам утвердили на заседании правительства республики. Проект документа представил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Северной Осетии Казбек Марзоев.

Он рассказал, что гранты будут предоставляться гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и зарегистрированным на сельской территории. Сумма господдержки составит до 3 млн рублей на приобретение посадочного материала и кормов для выращивания товарной рыбы. Одно из условий предоставления гранта – создание постоянных рабочих мест, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

«Население должно понимать, что выбор грантополучателей – максимально прозрачен, корректен и основывается на объективных факторах, – подчеркнул премьер-министр республики Таймураз Тускаев. – Проводя совещания в районах, замечаю, что предприниматели недостаточно информированы о возможностях получения материальной поддержки. Главы должны усилить работу в этом направлении, а также впоследствии добиваться того, чтобы гранты способствовали эффективному развитию производств».

Fishnews

  • Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Северной Осетии Казбек МАРЗОЕВ. Фото пресс-службы правительства региона
  • Правила предоставления мер поддержки рыбоводам утвердили на заседании правительства Северной Осетии. Фото пресс-службы правительства региона
  • Правила предоставления мер поддержки рыбоводам утвердили на заседании правительства Северной Осетии. Фото пресс-службы правительства региона
  • Премьер-министр Республики Северная Осетия – Алания Таймураз ТУСКАЕВ
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