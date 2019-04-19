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Специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии приняли участие в сессии по вопросам перевозок скоропортящихся грузов. Фото пресс-службы института

ВНИРО поднял проблемы перевозки рыбы

Новые правила перевозки скоропортящихся товаров не решат многие проблемы с транспортировкой рыбопродукции, считают во ВНИРО. Специалисты института обращают особое внимание на логистику доставки уловов с Дальнего Востока.

Международная выставка транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia прошла в Москве. В стратегической сессии «Целевая модель рынка перевозок скоропортящихся грузов: раздвигая рамки привычного» приняли участие представители органов законодательной и исполнительной власти, члены Ассоциации операторов рефрижераторного подвижного состава (АСОРПС), представители науки, коммерческих и некоммерческих организаций. А также специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе института, на мероприятии представили целевую модель рынка перевозок скоропортящихся грузов на железнодорожном транспорте до 2025 г. Обсуждали проблемы транспортировки мороженой продукции, в том числе рыбной, адаптацию участников рынка к новым правилам перевозок скоропортящихся грузов на ж/д. Другими темами стали вопросы тарификации перевозок, а баланса парка подвижного состава и транспортного оборудования.

Заместитель директора по научной работе ВНИРО Елена Харенко обратила внимание на ответственность изготовителя за качество рыбной продукции при ее производстве в морских условиях, где обеспечивается быстрое замораживание и хранение при температуре -180°С в соответствии с требованиями техрегламента ЕАЭС.

Прописанные параметры не всегда соблюдаются при транспортировке, что приводит к снижению качества и порче продукции, отметила Елена Харченко. Новые правила перевозки скоропортящихся грузов в определенной мере исправят ситуацию, но многие проблемы остаются нерешенными, главная из которых – логистическая составляющая доставки «от улова до прилавка» качественной рыбной продукции с Дальнего Востока в европейскую часть страны, считает эксперт.

Fishnews

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