19 апреля 2019 года

Нижегородская область решила сократить рыбацкие лимиты

В Нижегородской области на общественных слушаниях одобрили обоснование общих допустимых уловов на 2020 г. В Горьковском и Чебоксарском водохранилищах и Оке рекомендуется к освоению около 340 тонн рыб ценных пород – меньше, чем ОДУ этого года.

К ценным породам рыбы в регионе относятся щука, лещ, судак, сом и сазан. Как сообщили Fishnews в областном комитете госохотнадзора, на Чебоксарском водохранилище предлагается выловить 160 тонн (в 2019 г. – 176 тонн), на реке Оке — 41 тонну (в 2019 г. – 47 тонн) и на Горьковском водохранилище – 140 тонн (в 2019 г. – 160 тонн).

В комитете отметили, что меры по сокращению ОДУ направлены на сохранение популяций.

Fishnews